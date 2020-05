Aporrea18Años siguen llegando felicitaciones en este aniversario

18 de mayo de 2020.-

FELIZ ANIVERSARIO..........Y LOS QUE FALTAN



Decir 18 años no es fácil más si vemos lo que ha pasado desde ese 14 de mayo del 2002 hasta hoy, como siempre lo afirmo en mís artículos y que gracias APORREA lo publican: son la voz del pueblo y la ventana de todos los venezolanos que quieren decir la verdad entre tantas mentiras que nos rodean.



Aporrea no es solo denuncias, noticias, historias etc.... es más allá de eso es la luz la esperanza que alguien cuenta o escribe para que miles de personas se enteren, y en mi caso particular ha servido para orientar a muchas personas cuando no consiguen que hacer.



18 años se dicen fácil pero creo que el camino que transitó este medio social y digital no ha sido fácil por muchos factores ahora APORREA le toca seguir creciendo para el bien de todos.





GRACIAS APORREA MIL GRACIAS Y FELIZ 18...........



Edward Rodríguez

Feliz aniversario desde Francia!



Alba Marina



FELICITACIONES,AGRADECIDO CON USTEDES-desde Riohacha-La Guajira Colombia

José Camargo

Aporrea que Aporrea, nuestra utopía maravillosa en sus 18 años

Gracias hermanas y hermanos de aporrea. org, sobre todo al equipo editorial siempre consideré a aporrea una utopía, solo que hoy es primera vez que lo digo públicamente, yo no se cuantas vueltas a la tierra dieran sus notas si las colocásemos una después de la otra y seria fácil preguntarse y que hemos logrado ? si cuando avanzamos tres pasos ella se aleja diez, de nada sirve entonces pero no la utopía solo es útil para caminar es pos de un objetivo, solo eso, aporrea nos ha acompañado estos 18 años, sin ella hubiese sido mucho mas difícil, gracias compañeras, compañeros por permitirme este poco que he podido dar caminando junto a ustedes, continuemos caminando entonces siempre juntos, gracias. Hasta la victoria siempre



Patricio Silva

ESTIMADOS AMIGOS RECIBAN UN CORDIAL SALUDO, FELICIDADES POR SUS XVIII ANIVERSARIO DEL PORTAL APORREA, AL SERVICIO DE LA LIBERTAD DE OPINION Y VOZ DE LOS AGRICULTORES DE VENEZUELA .



Alirio Rangel

APORREA: Escuela de periodismo popular y cátedra permanente de pensamiento político.

Alfredo A. Ramos

Estimados amigos, que siga la fiesta de los 18 años, fiesta en cuarentena.

Feliz domingo y feliz semana.

Grupo Manuel Cagigal