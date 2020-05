¡Aporrea 18 años!! Quién diría!! mensaje de felicitación de la Liga Unitaria Chavista Socialista LUCHAS

15 de mayo de 2020.- Un grupo de militantes de izquierda, socialistas, revolucionarios, bolivarianos y hasta chavistas ya, deberíamos de recordar y hoy más que nunca, del corri corri y angustia que tuvimos durante los días de los sucesos de abril del 2002 en Venezuela. Caracas volcada en las calles, pero desinformada. De verdad fueron días desesperantes en todo el país, en el especial el de la noche y su madrugada del 11 de abril. Ya el día 12 fue de mucho miedo y temores y ya para el 13 de implosión. La historia esta llenas de muchos hechos que contar que no se han contado, como hay infinidades de balances históricos que quedan en el tintero.

Se recuerdan el nerviosismo y convulsión que produjeron los rumores de las desapariciones y muertes de Aristóbulo Isturiz y Freddy Bernal. Para aquellos de abril 2002, no se contaba con ningún medio comunicacional y popular alternativo que pudieran acabar con ese nerviosismo imperante y mucho menos, para que de inmediato se promoviera una discusión del cómo y el por qué se dio el golpe de estado y de que perspectiva tenía el gobierno de Chávez y con él, el proceso bolivariano. Pero, abril del 2002, produjo infinidades de asambleas populares y en Caracas prevalecieron en decenas de barriadas. De una de ellas, salió Aporrea.

Sí, de esos apuros para encontrar respuestas, provino Aporrea. Fuimos muchas las organizaciones pequeñas del movimiento obrero y popular, junto a personalidades de izquierda que durante esos días de abril, pudimos sólo acudir a nuestros correos electrónicos y teléfonos para comunicarnos entre nosotros e informarle al mundo de estos hechos históricos. Un mes después, un 18 de mayo, se dio a luz a aporrea.org. Su posterior papel ya se sabe. No obstante, para algunos de quienes la conocen, esto para nada les ha importado.

Allí están, los que sabiendo de ese aval y que siendo funcionarios público con cargos de dirección en instituciones con posibilidades de bloquear a los medios audiovisuales, bloquean a aporrea. Existen hasta los que no estándolos, incitan para que se haga. Están los que no habiendo bloqueado o incitado para bloquearla, no dice nada y mucho menos expresan sus protestas y están los que desde muy arriba en el poder ordenan todo. Estos son los que no aceptan opiniones contrarias. Bastantes de ellos, en el pasado se rasgaban las vestiduras, proclamándose defensores de la libertad de expresión.

Sin embargo, estando en el poder hay los que han preferido violar los principios democráticos y revolucionarios del respeto a la libertad de información y opinión. LUCHAS llama a todos y todas cualquiera sean sus posiciones políticas a defender a informar, opinar y debatir. Este es un derecho universal. Y, eso lo que hace aporrea, independiente de lo que piensen lo que la administren y de los que escriben en ella.

¡¡Feliz Aniversario Aporrea¡¡

Secretariado Nacional de la Liga Unitaria Chavista Socialista LUCHAS