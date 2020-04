(VIDEO) Eduardo Viloria: “Estados Unidos siempre supo que Venezuela es un riesgo para su construcción hegemónica”

15.04.20 - "Voces del Alba" es un espacio radial en donde se abren diálogos con intelectuales, militantes y referentes políticos de todo el continente para incentivar los debates recientes que la crisis global desafía a reflexionar. En esta oportunidad, se abordó la nueva ofensiva norteamericana contra América Latina.En medio de una crisis sanitaria mundial, EE.UU. pretende aprovechar el escenario para consolidar una restauración conservadora y fortalecer su hegemonía cada vez más sacudida por el fenómeno Donald Trump. El último movimiento en este sentido se dio luego de que el Departamento de Justicia estadounidense acusara por narcotráfico al presidente venezolano Nicolás Maduro y a una decena de altos funcionarios y exfuncionarios de su gobierno.Asimismo, Trump anunció la duplicación de las fuerzas estadounidenses presentes tanto en el mar Caribe como en el Pacífico oriental, en una clara posición injerencista contra los gobiernos reacios a alinearse a sus intereses.Frente a esto Javier Calderón comenzó el debate hablando de la relación Colombia-EE.UU. y las consecuencias para la región. “Esta ofensiva contra Venezuela se da a través del tratado con Colombia y los acuerdos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC y el gobierno colombiano. Es un tratado inejerecista en la política interna colombiana que tiene el rasgo particular de la operación de militares estadounidenses en nuestro territorio”, denunció.“Se da permisividad del Estado de Colombia para que tropas de EE.UU. puedan realizar maniobras militares sin autorización del Congreso. En nueve bases militares colombianas hay tropas estadounidenses”, añadió. Pero aclaró que “también hay una anexión de la política colombiana a Washington en la política antidroga. Esas políticas antidrogas muchos ex presidentes de Colombia han declarado que fue un fracaso”.Finalmente Calderón sostuvo que “la política antidrogas es una farsa”. “Es más bien una mediación política entre EE.UU. y Colombia. Se usa está política con el objetivo garantizar la presencia militar Norteamericana y la injerencia de los asuntos estadounidenses en Latinoamérica con Colombia como cabeza de playa”.Por su parte, Eduardo Vilora historizó la injerencia estadounidense contra Venezuela y la renovación de las agresiones. “Desde que la Revolución Bolivariana existe está siendo víctima de EE.UU. No tenía dos años el gobierno de Hugo Chávez cuando Washington condujo y financió un golpe de Estado en su contra”.“EE.UU. siempre supo que un proceso revolucionario, democrático, guiado por los principios de justicia social, inclusión, distribución de la riqueza y construcción de democracia popular es un riesgo para su construcción hegemónica”, agregó.Además Vilora sostuvo que “todo ese discurso actual de que Maduro es ilegitimo, de que existe una Constituyente que no es legal, es un discurso es falso. Porque desde un principio la estrategia de EE.UU. contra Venezuela implicó la violencia, las estrategias no democráticas y no políticas para destruirla”.Con respecto a la renovación de las agresiones expresó que estas “tienen como objetivo principal la asfixia económica, la presión económica para construir una imagen del país que no sea aquella de crecimiento y desarrollo social”. “Quieren construir en el imaginario social que una revolución socialista, un gobierno progresista no va a ser nunca sinónimo de riqueza, de bienestar y de desarrollo”, sentenció.La estrategia final de la Casa Blanca comenzó en 2019 cuando decidió avanzar en todos los frentes posibles para derrotar la revolución bolivariana. “Las nuevas agresiones de estos días ocurren por lo que fue el 2019. El año pasado se propusieron una estrategia de punto final. Usando todos sus cartuchos excepto el de la invasión militar”, concluyó Vilora.Por último, la participación de Hernán Vargas agregó una reflexión sobre la situación de la nueva ofensiva norteamericana contra América Latina. “EE.UU. busca un gobierno de transición en donde se establezcan las condiciones de rendición del gobierno venezolano. Hay una sensación de que ese gobierno de transición es una apuesta al diálogo pero en realidad es una nueva ofensiva”, reflexionó.“Se anunció un despliegue militar al Caribe supuestamente para contrarrestar el narcotráfico pero como es sabido y lo ha reconocido la misma ONU la mayoría del narcotráfico hacia EE.UU. circula por el pacífico y no por el Caribe. A los días los voceros del Departamento de Estado reconocieron que esta ofensiva militar es una presión sobre el gobierno de Venezuela para obligarlo a su rendición”, concluyó.