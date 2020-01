“Vía Campesina” busca romper cerco mediático contra Venezuela

Credito: CiudadCCS

23 enero 2020 - Desde sus inicios, y ahora de una manera intensificada, Venezuela y su Revolución Bolivariana han estado sometidas a una constante agresión en distintas áreas: mediática, diplomática, financiera y económica. Sin embargo, no está sola, pues son muchas las organizaciones y movimientos sociales en el mundo que le brindan su apoyo.



Una comisión, conformada por 11 personas pertenecientes al Movimiento Internacional de Solidaridad “La Vía Campesina”, integrada por representantes de Estados Unidos, Europa, África, Nicaragua, Chile y, por supuesto Venezuela, visitó este martes nuestra sede, como parte de una gira que llevan a cabo por nuestro país, con el objeto de palpar in situ la realidad venezolana y mostrarle su respaldo.



Para Jhonatan Vargas, venezolano, integrante de la comisión de Relaciones Internacionales de la organización, el objetivo a cumplir de este movimiento es solidarizarse con la lucha de los pueblos, así como también intercambiar experiencias y, en el caso venezolano, procurar la manera de articularse en función de resistir los impactos del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos (EEUU).



“Nuestra intención es, además de salirles al paso a las campañas de mentira y descrédito en contra de los pueblos que luchan, también visibilizar los logros alcanzados y que no se muestran en las grandes multinacionales de la información, sino que más bien criminalizan la lucha que vienen desarrollando”, añadió Vargas.



Asimismo, el constituyentista Orlando Zambrano, también miembro de la delegación, indicó que una cosa es la que se dice de Venezuela en otros países y otra la que manifiesta el extranjero que nos visita y puede apreciar acá. “De ahí la importancia de mostrar la verdad del proceso bolivariano ante el mundo”, señaló.



En los últimos años han sido muchos los momentos críticos que ha atravesado nuestro país. Sin embargo, el pueblo venezolano ha resistido estoicamente, y ha logrado sobreponerse a través de organizaciones alternativas y productivas, pudiendo fortalecer de esta manera su soberanía alimentaria; de allí la importancia de movimientos como La Vía Campesina.



“Somos una organización de organizaciones que estamos prácticamente en toda Europa, incluso en los países del este, Asia, África y América Latina, conformada por unos 200 millones de agricultores, pescadores e indígenas, agrupados en 182 organizaciones en más de 80 países”, señaló Juan Antonio García, de origen español, quien representa a toda Europa en la comitiva.



Cabe destacar que la Misión Internacional de solidaridad de La Vía Campesina, es coordinada junto con la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, y el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, perteneciente al movimiento a nivel local.



Por otra parte, Marlen Sánchez, de Nicaragua, miembro de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), manifestó que están aquí para hacer visible todas aquellas actividades que la cultura del rentismo petrolero se habían encargado de enterrar, pero que han vuelto a resurgir como una manera de enfrentar la situación.



También estuvo presente por EEUU, David Crump, quien manifestó: “Estamos aquí para expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela y a constatar motu proprio, que la realidad aquí no es como nos la venden allá”, precisó.



En ese sentido, Viviana Catríleo, representante de Chile, comunicó que los pueblos latinoamericanos se llenan de mucho orgullo al ver cómo todo el pueblo venezolano ha podido permanecer en lucha y en dignidad a pesar del bloqueo imperialista.



Es de hacer notar que el Comandante Chávez llegó a reunirse con este movimiento internacional en distintos países, como Bolivia y Brasil, entre otros, como parte de la agenda de reuniones sostenidas por el líder.



La I Misión Internacional de Solidaridad de La Vía Campesina con Venezuela busca, además, ser un modelo a seguir, que muestra cómo los pueblos pueden, rompiendo el cerco mediático y político imperialista, contribuir al fin ulterior de construir un mundo multicéntrico y pluripolar.

