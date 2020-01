Consejo de Medios Alternativos de Caracas piden la libertad de Julián Assange (AUDIO)

El Consejo de Medios Alternativos y Comunitarios de Caracas exige la libertad de Julian Assange, confinado en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, Londres, desde el mes de abril, del 2019 cuando fue sacado de la embajada de Ecuador en esa ciudad

Descripción de Wikileaks, secretos y mentiras (entrevista exclusiva Julian Assange)

Este documental presenta la secuencia definitiva de acontecimientos del mayor caso de espionaje de la historia, un asunto que arrancó con el mail de un joven soldado y una contraseña garabateada en una servilleta y que acabó por convertirse en un tsunami de filtraciones que se conoce en todo el mundo como Wikileaks. Veremos cómo el periódico británico The Guardian, con la ayuda del The New York Times y el Der Spiegel, convirtió un sinfín de documentos ilegibles, que es lo que era el material original, en una sucesión dramática de impactantes exclusivas perfectamente documentadas. Se trata, sin duda, de una historia de escala épica, en la que participan periodistas de investigación, editores y todos los están en la línea de fuego de las filtraciones, entre ellos el Departamento de Estado de los Estados Unidos y gobiernos corruptos de todo el mundo. Y para contarnos todo esto, entrevistaremos en profundidad al cerebro que se encuentra detrás de todo esto, el enigmático Julian Assange, posiblemente el hombre que posee la mayor recopilación de secretos de la historia..