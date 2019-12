“Hablan los Pueblos” en defensa de la comunicación alternativa

5 Dic. 2019 - En el marco del Congreso Internacional de la Comunicación, delegados nacionales e internacionales alzaron su voz en este encuentro de comunicadores para defender la comunicación alternativa y en rechazo a la hegemonía industrial de la información que impera en el mundo .



Chile



Florencia Lagos: “Quiero a agradecer por convocar a este encuentro en un momento en el que todos los países de América Latina viven una verdadera dictadura mediática. El 99% de los medios de comunicación está en manos del imperialismo, el cual controla todos los contenidos. La manera que tenemos nosotros de combatirlos es uniéndonos para seguir creando medios alternativos. En mi país, los medios sirven a unos intereses. Los medios ocultan al pueblo que se ha levantado para exigir sus derechos. Saludo la labor que realizan los medios populares, que en Venezuela existen muchísimos”.

Medios alternativos nacionales se dieron cita en el Congreso Foto Yrleana Gómez



Colombia



Oscar Sotelo: “La importancia de este congreso es múltiple, está cumpliendo con un propósito con solo tenernos reunidos acá. Es relevante el hecho de que estamos conociendo las realidades del otro para realizar articulaciones. Hoy en día la disputa de la hegemonía comunicativa entre corporaciones transnacionales es un objetivo estratégico para los sectores de la comunicación alternativa en el mundo. En Colombia, los medios de comunicación son dominados por las corporaciones y los multimillonarios. Trabajo en un periódico con una larga trayectoria, pero que ha sufrido todo el rigor de la guerra sucia. La creación de la universidad es interesante, pero debemos afrontarla entre todos, no tiene que ser responsabilidad (Venezuela) de uno solo”.



Argentina



Flavia Gemignani: “Aquí estamos trabajando en conjunto, apesar de que nuestras realidades y culturas son diferentes, es importante que empecemos articular y a dialogar porque la lucha es continental. Venimos para aprender mucho de los venezolanos, que tienen un nivel de organización y de conciencia política sorprendente. La comunicación venezolana es un ejemplo al dar la batalla en contra de la mediática mundial. Necesitamos un proceso de formación para construir nuevas maneras de comunicación popular, es por eso que aplaudo la creación de la universidad internacional. Con nuestras verdades tenemos que hablarles a todos los sectores, no solo a los nuestros”. Ayelen Romero Antolich: “ Este Congreso nos permite encontranos con nuestros hermanos. Estamos combatiendo la hegemonía comunicacional que va aplastando las realidades de los pueblos. Los medios en Argentina ocultan la verdad de lo que realmente ocurre en América. Tenemos que apostar más a los medios alternativos. Celebramos la creación de una universidad para la formación política.”



Ecuador



Víctor Gorgora: “Para nadie es un secreto que en el mundo vivímos una crisis como lo es la violación a los derechos a la libre comunicación. Este congreso es un espacio donde quienes hacemos comunicación alternativa o comunitaria, podemos discutir las problemáticas y dificultades a las que nos enfrentamos al realizar nuestra labor. En Ecuador, los medios manipulan las informaciones, están siempre bajo el amparo de la élite. Nuestro objetivo es aportar un granito de arena en esta lucha por defender los derechos a una libre comunicación. En estos momentos es América la que está dando inicio a estas acciones. Hoy estamos levantando la voz en contra de la industria mediática”.



Panamá



Ronaldo Ortíz : “En este primer congreso nos encontramos las grandes fuerzas sociales del mundo, los que estamos haciendo comunicación popular y alternativa. Los medios de comunicación en el mundo son el poder hegemónico del sistema capitalista, es por ello que debemos unirnos en contra de la guerra mediática internacional. Nuestro aporte es una organización comunicacional, que permita identificar las realidades de los países latinoamericanos y caribeños. Nos llevamos de Venezuela su motivación y su resistencia de seguir combatiendo en todos los ámbitos. La Universidad Internacional de Comunicación tiene que ser desde los pueblos lejos de lo academicísta”.

España



Gonzalo Sánchez: “Por fin, y por primera vez, hemos llegado a conclusiones que impactan en la realidad cotidiana mediática, y no nos hemos quedado en la superficialidades que suelen pasar en este tipo de eventos. Ahora hemos conseguido algunos mecanismo para atacar el silencio mediático. Estamos poniendo luz donde los medios de comunicación de la oligarquía colocan mentiras. Proponemos la creación de nuestra propia agenda mediática, para resaltar las cosas positivas de los pueblos. Estoy sorprendido para bien. Caracas no tiene nada que ver con la realidad que muestran los medios en España. La universidad es muy necesaria para que se formen los comunicadores del mañana.”

El presidente Maduro encabezó el acto de clausura agradeciendo la masiva participación..



Venezuela



Yoswel Mora: “En este congreso nos encontramos las diferentes fuerzas comunicacionales del mundo, para consolidar un mecanismo alternativo, donde el pueblo tenga la garantía de ser el protagonista de la verdad. Estamos construyendo la estructura comunicacional que busca romper el sistema mediado. Venezuela cuenta con una capacidad de comunicadores populares y profesionales que puedan llevar por el mundo nuestra realidad. La comunicación es la verdad, es la garantía de los pueblos.”



Javier Morales: “Ha permitido visibilizar principalmente la realidad que vivimos en nuestro país y no la que los medios internacionales quiere mostrar. Este encuentro sirve para que los invitados nos cuenten su verdad. El objetivo real es dar a conocer los aspectos sociales, políticos y culturales de los pueblos que no muestran las corporaciones mediáticas. El inicio del despertar de los pueblos comenzó aquí en Venezuela alzando nuestra voz en este encuentro”.

Este primer Congreso Internacional de Comunicación es punta de lanza para que los pueblos se organicen, se articulen y trabajen como una gran red internacional para hacer frente a la mediática mundial.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 249 veces.

La fuente original de este documento es:

CiudadCCS (http://noticias.ciudadccs.info/hablan-los-pueblos-en-defensa-de-la-comunicacion-alternativa/)