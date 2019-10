(Audio en vivo) Esquina Caliente de Caracas declaran "América Insurgente" en solidaridad con los Pueblos de Chile y Bolivia

24 de octubre de 2019.- Hoy jueves el programa "ADN de la Noticia", transmitido todos los jueves por la emisora combativa y revolucionaria Radio Negro Primero (101.1 FM), creación del Colectivo "Somos Ambiente", desde la esquina de las "Monjas" plaza Bolívar conocida popularmente como "La Esquina Caliente", declaramos "América Insurgente" en solidaridad militante con la heroica gesta del Pueblo Chileno, así mismo exigimos respeto al Pueblo de Bolivia y al triunfo del hermano presidente Evo Morales.

La derecha latinoamericana con la llegada del filibustero Donald Trump a la Casa Blanca, se mal entonó, aunado a los triunfos mal habidos de Brasil y los retrocesos de Argentina y Ecuador, junto a la triste realidad de Perú, han pretendido aplicar el paquetazo del Fondo Monetario Internacional (FMI) a sangre y fuego sobre la explotación de los Pueblos. Como siempre se han equivocado con la conciencia y compromiso revolucionario de los Pueblos de la Patria Grande, hoy soplan vientos de cambio y revolución en toda Sur América, la rebelión de los Pueblos se hace patente y brutal, barriendo con las pretensiones de volver al pasado y aceptar sumisamente las pretensiones de las oligarquías.

La mascarada de la democracia chilena, se desmorona ya las mentiras se agotan, no les queda otra alternativa que recurrir a la represión y la muerte, ya el compañero Allende lo predijo: " La historia es nuestra y la hacen los Pueblos". En la hermana República de Bolivia ante la contundente victoria del hermano Evo Morales, pretenden desconocer su triunfo para generar un golpe de Estado.

Pero no podrán, la chispa que incendió la pradera es indetenible, no basta con buscar culpables en la Revolución Bolivariana y su presidente Nicolás Maduro, los Pueblos han dicho basta y echado andar y su paso no podrá ser detenido como previera el "Che Guevara".

Estarán participando: Daniel Retamar del Partido Comunista de Chile, Yolanda Soruco de la Casa de la Amistad Revolucionaria Bolivia-Venezuela junto al Frente de Comunicadores Populares de la Milicia.

Lugar: Esquina de las Monjas plaza Bolívar Caracas.

Hora: 11 am a 1 p m

Día: jueves: 24-10-019

Moderación: Luis Salazar – Chalo Azuaje – Pascual Guirantonio

Transmisión: Radio Negro Primero (101.1 FM) y en diferido: Enciéndete (89.1 FM) Radio Macarao, Radio Ciudad Caribia, Radio Norte, La Piedrita, Radio Tu Comuna Tv y web: www.tucomunaradio.com / www.radionegroprimero.blogspot.com