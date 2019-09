(Audio en vivo) Esquina Caliente de Caracas analizan pacto político gobierno-oposición Humberto Gómez y Juan Martorano

Shirly Rincón, Luis Salazar y Juan Martorano Credito: Somos Ambiente

19 de septiembre de 2019.- El programa "ADN de la Noticia", transmitido todos los jueves por la emisora combativa y revolucionaria Radio Negro Primero (101.1 FM), creación del Colectivo "Somos Ambiente", desde la esquina de las “Monjas” plaza Bolívar conocida popularmente como “La Esquina Caliente”, estará analizando el acuerdo político entre sectores de la oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro con la participación del Dr. Humberto Gómez analista político y el abogado Juan Martorano.



Una realidad política de los últimos veinte años es la carencia de una oposición democrática y propositiva, los sectores que han optado por adversar al gobierno nacional o la revolución bolivariana para mejor precisión, se caracterizan por su posición contumaz de terminar con el gobierno de manera violenta. Para tales propósitos no han escatimado esfuerzos desde el magnicidio, terrorismo, solicitud de intervención militar hasta entrega del territorio nacional, hecho inédito en los anales de la historio no nacional sino del mundo.



La agresión terrorista que hoy soportan los trabajadores y el Pueblo por parte del gobierno norteamericano encabezado por Donald Trump, son consecuencia del trabajo apátrida y entreguista de sectores de la oposición, que han optado por vender su país para alcanzar el poder político. No obstante, nuestro presidente Nicolás Maduro ha tomado como principio y eje central de su política el dialogo, no escatima esfuerzos para concertar con todos los sectores del país. Siendo consecuente con este accionar se ha rubricado un acuerdo político con un sector de la oposición que se deslindan de la violencia, todo el país espera y aspira que se concrete las metas establecidas para bien de la patria.



Estarán participando: Humberto Gómez doctor en ciencias sociales y Juan Martorano analista político, junto a los poetas y cantores, colectivos de la Esquina Caliente.



Lugar: Esquina de las Monjas plaza Bolívar Caracas.



Hora: 11 am a 1 p m



Día: jueves: 19-09-019



Moderación: Luis Salazar – Chalo Azuaje – Pascual Guirantonio



Transmisión: Radio Negro Primero (101.1 FM) y en diferido: Enciéndete (89.1 FM) Radio Macarao, Radio Ciudad Caribia, Radio Norte, La Piedrita, Radio Tu Comuna Tv y web: www.tucomunaradio.com / www.radionegroprimero.blogspot.com