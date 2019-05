Gonzalo Gómez, cofundador de Aporrea: ¿Las "Jornadas de Diálogo y Rectificación", conducirán al desbloqueo de medios populares como Aporrea?

A propósito de la noticia de que este 4 y 5 de mayo "arrancó la gran Jornada Nacional de Diálogo y Rectificación convocada por el Presidente Nicolás Maduro, con el propósito de impulsar un plan de cambios efectivos dentro de la Revolución Bolivariana, desde la sabiduría del pueblo y para optimizar la acción social" y de que "el encuentro está convocado... con la finalidad de escuchar y debatir (Gobierno-Pueblo), con miras a las críticas que permitirán optimizar la Revolución" y "a fin de optimizar los planes del gobierno nacional", Gonzalo Gómez Freire, co-fundador y vocero del Equipo Publicador del medio alternativo y popular Aporrea.org, hizo algunos comentarios en su cuenta de Twitter, a los que dice esperar respuesta adecuada y oportuna, como muestra de esa disposición y propósito que choca con el mantenimiento del BLOQUEO A APORREA.ORG por CANTV-CONATEL-MIPPCI-GOBIERNO. Incluso, dice Gómez, este bloqueo resulta especialmente grave en una situación como la que se presentó el día 30 de Abril con la intentona de golpe proimperialista, sabiendo el gobierno nacional que Aporrea es una página de orientación antigolpista, antiimperialista y antiintervencionista, democrática, de las expresiones libres del poder popular, de los trabajadores y trabajadoras, así como del pensamiento crítico en revolución. Ese día y al día siguiente dice Gómez, "tuvimos una primera percepción de que el bloqueo a Aporrea se había flexibilizado, pero fueron vanas ilusiones"." ¿Qué pensarán de eso quienes asisten a estos eventos y quienes desde afuera les observan?", se pregunta el responsable encomendado por el Equipo de Aporrea.



Comentando la noticia publicada por Aporrea, en la que aparece la información sobre las referidas Jornadas de "Diálogo y Rectificación", Gómez resalta también lo dicho por la jefa política del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en Caracas, Erika Farías, según la cual, "esta jornada nacional de diálogo, debe servir para ampliar la capacidad de escuchar al pueblo". Sin embargo, agrega, "no aparecen todavía las señales de cumplimiento de ese propósito, en lo que a este medio de comunicación popular respecta". "¿O es que están convencidos de que lo que están haciendo está bien, aunque viole derechos"?. "Yo llamo a la gente que está participando en estas jornadas a que discuta sobre esto y que proponga, entre otras, esta medida de rectificación al gobierno de su partido, que es DESBLOQUEAR A APORREA".

En Aporrea nos preguntamos -prosigue el director del portal- ¿cómo van a escuchar al pueblo que se expresa e informa a través de Aporrea.org sobre sus requerimientos, sus luchas y sus opiniones o propuestas acerca de la situación del país?

"Como gobierno es obvio que no desconocen ni el alcance masivo, ni la orientación general de Aporrea, dentro de la diversidad revolucionaria. ¿Acaso pueden desconocer a cuántas personas lectoras de Aporrea o a cuantos autores y autoras están privando de su libre información y expresión a través de este medio que nació confrontando al golpe proimperialista de abril de 2002 y que lo sigue haciendo? "Eso sería inconcebible como gobierno. ¡Ah!, pero este medio, a pesar de todo lo que nos está sucediendo, no abandona su carácter de espacio crítico, al servicio de la clase trabajadora y de nuestro pueblo". Y, entonces -repregunta- ¿es que esta parte del pueblo no cuenta o ha sido borrada de la lista? Estos interrogantes, así como una actitud consecuente con lo que se pregona -dice Gómez- están esperando por las rápidas, oportunas y justas respuestas, y señales concretas, porque no puede ir la palabra por un lado y la práctica por el camino opuesto.

Gonzalo Gómez, entiende que "la rectificación del bloqueo debe extenderse a todos los medios de comunicación, independientemente de su orientación política, que estén afectados por ese tipo de medidas arbitrarias, que violentan el marco del ejercicio democrático; a menos que coloquen sus plataformas al servicio del golpismo y de la invasión del país por fuerzas militares extranjeras, en cuyo caso tendrían que asumir las consecuencias, pero todo dentro del respeto por las garantías".

El próximo 14 de mayo de 2019 Aporrea cumple 17 años dando su aporte a la comunicación popular y alternativa, dedicada a visibilizar al pueblo como prioridad absoluta, guardando celosamente su independencia; pero eso parece haberle costado una decisión de bloquearla, tomada en algún estamento gubernamental, no se sabe con qué fundamento político, moral o legal. Desde el Equipo Publicador manifestamos nuestra aspiración de no llegar BLOQUEADOS a nuestro 17 ANIVERSARIO, pero igualmente, manifestamos el apego irrenunciable a nuestra consigna histórica: ¡Rompiendo los Cercos Mediáticos!

Esperamos que el "diálogo" y la "rectificación" que se anuncia sirvan para restituirle al Equipo, a los usuarios y usuarias, a los autores y autoras, este derecho plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que no puede estar por debajo de las ordenes o caprichos de ningún funcionario inconsciente de sus deberes y de los principios que está obligado u obligada a respetar.

¿"Diálogo"? ¿"Rectificación"?: Veremos si van más allá de la noticia de ocasión. ¡De todos modos, seguiremos en pié cumpliendo con nuestra parte!

Mensajes de Twitter de Gonzalo Gómez:

Hoy continúa la Jornada Nacional de Diálogo y Rectificación convocada por el gobierno https://t.co/OAAd08QSYQ ¿Será que como expresión de eso estarán dispuestos a DESBLOQUEAR A APORREA como medio alternativo antiimperialista, antiintervencionista, democrático y crítico? — Gonzalo Gómez Freire (@GonzaloAporrea) 5 de mayo de 2019





Este domingo continúa la Jornada Nacional de Diálogo y Rectificación convocada por el gobierno nacional https://t.co/OAAd08QSYQ ¿Qué alcance tendrán ese "diálogo y rectificación? ¿Llegará hasta el DESBLOQUEO DE APORREA o tendrá las patas más cortas? — Gonzalo Gómez Freire (@GonzaloAporrea) 5 de mayo de 2019





Como sucedió con el 11 de Abril 2002, ayer se sintió la necesidad de la comunicación alternativa-popular-independiente, para informar y transmitir opiniones en medio de un golpe de Estado con promoción imperialista. Sectores de la burocracia nos habían mantenido bloqueados. — Gonzalo Gómez Freire (@GonzaloAporrea) 1 de mayo de 2019