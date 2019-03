EEUU exige "liberación inmediata" de Cody Weddle, periodista detenido en Venezuela

06-03-19.-El Gobierno de Estados Unidos se pronunció y advirtió que exige la "liberación inmediata" del periodista estadounidense Cody Weddle detenido en Venezuela.



Kimberly Brier, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, condenó la detención de periodistas estadounidenses en Venezuela por parte de autoridades de Nicolás Maduro por lo que exigió su liberación inmediata.



El comunicador, Cody Weddle, colaborador de varios medios norteamericanos, y su ayudante venezolano, Carlos Camacho, fueron detenidos este miércoles en Caracas por integrantes de la contrainteligencia militar que allanaron su residencia, denunciaron asociaciones de prensa.



"Sabemos que en la mañana llegó la Dirección de contrainteligencia militar a su residencia a realizar un allanamiento y que se le hicieron preguntas sobre la cobertura que realizó (el 23 de febrero) en la frontera", indicó el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa.



"Nuestros abogados están tratando de ubicarlo para ofrecerle asistencia legal", añadió, al cuestionar que su caso sea llevado a un tribunal militar puesto que se trata de un civil.



Weddle reside desde hace algunos años en Venezuela, donde es colaborador de los medios ABC, CBC, The Miami Herald y Local 10, según la Asociación de prensa extranjera.



.@StateDept is aware of and deeply concerned with reports that another U.S. journalist has been detained in #Venezuela by #Maduro, who prefers to stifle the truth rather than face it. Being a journalist is not a crime. We demand the journalist’s immediate release, unharmed.