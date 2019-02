(VIDEOS) Un argentino muestra Venezuela como nunca lo hicieron los medios

Simplemente por visitar Venezuela, y mostrar lo que ven mis ojos, he recibido innumerables amenazas de muerte. Pero les tengo una noticia, tengo más material grabado que en los próximos días estaré mostrando.#MiCamaraSonMisOjos — Diego Argentino (@DiegoEnLaLucha) 20 de febrero de 2019

Venezolana de televisión (VTV), me invitó a sus flamantes instalaciones para hacerme una entrevista. Muy agradecido. Les dejo el link de la entrevista completa en mi canal YouTube https://t.co/nHAfpUg53I



Instagram :@DiegoEnLaLucha

Canal YouTube :Diego Tw pic.twitter.com/eB6Cea1J9C — Diego Argentino (@DiegoEnLaLucha) 17 de febrero de 2019

21 Feb. 2019 - ¿Piensas que en Venezuela solo hay supermercados desabastecidos, violencia y protestas contra el Gobierno? Pues no. Un argentino se propuso ir al país caribeño con una cámara para mostrar escenas de la vida cotidiana: desde el supermercado hasta la playa, quizás te sorprenda ver que nada resulta como lo reflejan los medios hegemónicos."Es más fácil engañar a una persona que convencerla de que ha sido engañada". Con esta cita de Mark Twain se presenta en sus redes Diego TW, o @diegoenlalucha, un joven de Argentina que se ha vuelto famoso por ir a Venezuela a contrastar lo que mostraban los medios en su país.Y, al parecer, lo que viene mostrando no causó mucho agrado en las redes, al tenor de lo expresado por el joven, cuyo apellido no se muestra en sus perfiles, y que termina sus publicaciones con el hashtag #MiCámaraSonMisOjos."Simplemente por visitar Venezuela, y mostrar lo que ven mis ojos, he recibido innumerables amenazas de muerte", expresó hace algunas horas en Twitter.A partir de lo que muestra, este tipo de amenazas no parecen provenir de sectores afines al Gobierno de Nicolás Maduro, sino más de los detractores. De hecho en las publicaciones lo acusan de participar de un montaje orquestado, en otras le apuntan a problemas como la inflación.Lo cierto es que Diego no visita únicamente centros comerciales y zonas donde uno podría pensar que jamás faltarían las cosas, sino barriadas populares y viviendas sociales lejos del centro de la ciudad, particularmente en el sur de Caracas."Los medios de mi país dicen que en Caracas los mercados están todos vacíos. Fui a corroborarlo con mis propios ojos. Sorpresa…", dice, por ejemplo, en una publicación de Twitter. Para su 'sorpresa', los anaqueles del comercio están repletos de productos.Sputnik intentó consultar al usuario a través de mensajes en redes, pero los pedidos no obtuvieron respuesta.