Desbalance Especial de Fin de Año

Tradición, costumbre o maña necesaria son estas conversaciones que todos los últimos días del mes de diciembre, finalizando el año, mantenemos con nuestros allegados.

El tema aunque repetitivo no es aburrido, entre expresiones como: "Qué pasó ahí?" "Y entonces, otra vez?" "Pero bueno, qué pasa con el Presidente?" "Eso es que las autoridades no saben…" "Y es que tú crees que la gente es pendeja…"

Así, con parte de estos condimentos vamos tejiendo un diálogo en el que intervienen varios actores, con la esperanza de conseguir aunque sea el rastro o la huella que permita descubrir una verdad, aunque sea pequeña.

O una mínima explicación para alguna de las tantas inconsecuencias, errores, desfalcos, desapariciones, crímenes, cárcel, secuestros, o demandas judiciales que caracterizan este estado de cosas que estamos viviendo.

Y esto sin dejar afuera la escasez de casi la totalidad de artículos básicos, la carestía de la vida, los bajos ingresos, la falta de medicamentos y atención médica; nuestra creciente dependencia a intereses extranjeros y las amenazas bélicas que nos hacen.

Integrantes del Equipo de Radio Catabre en su Programa Especial de "Desbalance" de Fin de Año

Credito: Radio Catabre 99.3 FM (Comunitaria)

Esta conversación, es incompleta y sin término, muchas veces deja algo, que aunque no sea mucho, resulta suficiente para no rendirnos, para no sentirnos vencidos, para no entregarnos, para seguir luchando, para seguir vivos.

El Programa especial de fin de año de la emisora Radio Catabre 99.3 FM de Barinas, fué transmitido el día 26 de diciembre del presente año. La conductora del programa es la señora Tinisay Saavedra, los entrevistados el Sr. Luís Rodríguez y "El Catire Parra" (Octavio Parra) Productores agropecuarios del estado Barinas.

Finalmente, desde Barinas los invitamos a escuchar este programa especial de Radio CATABRE 99.3 FM / Llevamos 15 años al aire, como emisora popular, libre, veraz, oportuna y diversa, que sigue funcionando bajo la autorización del derecho humano a la comunicación.

Por: Equipo de prensa de CATABRE 99.3 FM

Para escuchar el programa, pinche en este enlace y luego en el triángulo y espere a que se descargue el audio:



https://vocaroo.com/i/s0qtIFL3GkL6