Educar para una Comunicación Popular

La Escuela de Comunicación Popular Yanira Albornoz ha recibido 330 solicitudes de inscripción en dos meses de funciones Credito: Yrleana Gómez

9 Nov. 2018 - En un amplio espacio ubicado en el piso seis del edificio Gradillas, en pleno casco histórico de la capital, reina el sosiego a las 2 de la tarde de este lunes 5 de noviembre. Hay dos aulas, una sala de computación y varios escritorios que están ocupados por empleados de la Escuela de Comunicación Popular Yanira Albornoz (ECPYA), casa de estudios impulsada por la Alcaldía de Caracas, que también forma parte del organigrama de la Fundación para la Comunicación Popular CCS.



En una de las aulas se está dictando el curso de Productor Nacional Independiente (PNI), que dirige el profesor Carlos Rada, mientras que en la otra la profesora Ketsy Medina Sifontes dicta una charla sobre redes sociales. Todos los alumnos están atentos a las directrices de los facilitadores.



La escuela fue inaugurada el pasado el 22 de agosto de 2018, en el marco del relanzamiento de una nueva Fundación Para la Comunicación Popular, que también contempla dentro de la Vicepresidencia de Contenidos Especiales las publicaciones del semanario Ciudad CCS y la revista Épale. Además, figuran allí la Unidad de Contenidos Digitales (nueva web y redes sociales de la Fundación); la radio y los proyectos socioproductivos que comparten espacios en el edificio Gradillas.



Dos meses fructíferos

A dos meses y dos días de haber arrancado las actividades en la Escuela de Comunicación Popular Yanira Albornoz, ya se han recibido 330 solicitudes de inscripción para los 17 cursos que, hasta ahora, se han montado dentro de la programación académica, algunos de los cuales -como diseño, redes sociales y géneros periodísticos- se han dictado por segunda y tercera vez; informó la coordinadora académica Kelly Rodríguez.



La docente agregó que del número de participantes inscritos hasta la fecha, un total de 115 han recibido sus certificados de participación, algunos están en proceso de creación y otros están por culminar sus cursos.



“Quienes han venido a prepararse forman parte de diversos grupos sociales, distintas edades, distintos oficios y ocupaciones”, detalló.



Al describir su experiencia, el profesor Carlos Rada dice que se siente “como pez en el agua” dando clases. “Es una de las experiencias que más he disfrutado en mi estadía en la Fundación”, dijo.



Jesús Infante, María Morales y María Almeida, estudiantes del curso de Producción Independiente en la Ecpya, coincidieron en que en este lugar se imparte una educación liberadora, pues en las aulas existe un intercambio de saberes. En la parte más alta de la Cota 905, donde residen los tres participantes, se preparan para convertirse en multiplicadores de estos conocimientos. “Tenemos las herramientas para combatir desde nuestra trinchera (nuestro barrio) la guerra mediática contra la Revolución”, acuñó Morales.



Web remozada

El relanzamiento de la página web de la Fundación para la Comunicación Popular será próximamente. El sitio web será una página de aterrizaje, cuyo contenido mostrará todos los productos de la Fundación. Además, tendrá un ícono con la hora de La Previsora, el clima en tiempo real y una foto de la plaza Bolívar en 360°. Los responsables del cambio son Gustavo Mérida, Juan Vicente Gómez y Cecibel Rojas. La iconografía es de Tatum Gois y las fotos del equipo de Ciudad CCS.



Bifrontes pero con sinceridad

Desde el pasado 10 de agosto están circulando juntos Épale y el semanario Ciudad CCS, ambas publicaciones respaldadas por la Fundación para la Comunicación Popular CCS. “Épale estuvo a punto de desaparecer debido a la escasez de papel, pero quisimos dar la lucha y decidimos publicarlos juntos a 16 páginas y con un contenido sabroso”, contó Gustavo Mérida.



Al estar unidos, los ejemplares son bifrontes, es decir, tienen dos caras, pero una está volteada en relación con la otra. “Quien ve a la gente leyendo piensa: ‘este se volvió loco, está leyendo el periódico al revés’”.



Mérida señaló que, aunque se ha hecho antes, una publicación de este estilo no deja de ser novedosa. En cuanto a los “fieles lectores, que buscan y comentan el periódico”, dijo que se han sorprendido, pero han manifestado que les agrada. Mérida asomó que Épale pronto volverá a ser independiente, mientras que Ciudad CCS cada semana tendrá mejor contenido.



Un llamado amigo para Convivir y Vivir en la ciudad

La campaña Convivir para Vivir, que es aupada por la Fundación para la Comunicación Popular CCS, nació luego de una “tormenta de ideas” en la que participaron varios creadores. En la cita también participó gente que reside en la ciudad y que está consciente de que cada espacio de esta urbe puede cambiar para bien si en lugar de entredestruirnos nos entreayudamos.



Con la mente puesta en esa premisa de Samuel Robinson, nació la idea de realizar un proyecto editorial al mejor estilo del Manual de Carreño, pero que no “fuera tan elitesco, tan pretencioso”, recuerda Carlos Cova, periodista y creativo de la Fundación para la Comunicación Popular que da respaldo a la idea. Cova se ocupó de lanzar la primera fase de la campaña utilizando una estrategia de publicidad no convencional.



Gustavo Mérida, otro de los que estuvo sentado en la mesa durante la lluvia de ideas, conjuntamente con Mercedes Chacín, Graciela Ávila, Ruben Wisotzki, Laura Nazoa, Rodolfo Porras, Nataly Gómez y Ketsy Medina Sifontes, explicóque todo nació de la necesidad que “teníamos los caraqueños de cambiar realidades”, tales como el bachaqueo de productos alimenticios, el de la gente que hace sus necesidades fisiológicas en el espacio público y, en reglas generales, ante la falta de buenas maneras de la ciudadanía.



Al principio se elaboró un audiovisual que fue dirigido por Rodolfo Porras, en el cual participaron como protagonistas varios trabajadores de la Fundación para la Comunicación Popular y algunos de sus hijos e hijas. Luego, se pasó a la hoja de rutas que contiene los diez principios de la campaña, que se lanzó el 22 de agosto de 2018. Material POP, así como los afiches, cuya estética es aportada por el muralista Felipe García, han sido colocados entre el público que ha asistido a eventos que se han realizado en diferentes espacios de la ciudad. Actualmente, a propósito de la Feria Internacional del Libro (Filven), el audiovisual se está proyectando en Gradillas.