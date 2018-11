Hania Glowacka, una bloguera polaca confiesa estar enamorada de Venezuela

Había oído que te secuestrarán en Venezuela, te matarán y, en el mejor de los casos, te robarán todo, incluidos tus zapatos. Camino aquí, allí, normalmente, sin esconderme, sin miedo, sin pánico, entre la gente de aquí, a veces con un teléfono en la mano y sabes qué, nadie me mató, no me secuestró, no me robó, y como mucho me dio una mirada interesante, una sonrisa e interés, a menudo preguntándome de dónde soy”, escribió en una de sus largos textos de Instagram. Credito: Hania.glowacka

5 Nov. 2018 - Hania Glowacka inició una aventura recorriendo cada rincón de nuestro país, a pesar de los peligros que sus amigos en Polonia le decían, ella solo ha conocido un único riesgo, y son sus ganas de quedarse. Facetas habló con la blogger para conocer los motivos de su sorpresiva travesía.

"Una tarde decidí comprar los boletos y sin reservar hotel ni planificar mucho decidí venir a este hermoso país como lo es Venezuela", así relata vía telefónica Hanna Glowacka, una modelo y blogger polaca que decidió atreverse a conocer esta nación desde agosto de este año.

En las redes sociales se dio a conocer la particular escena de una extranjera haciendo turismo en nuestro país, durante una época donde el tema de conversación es la grave crisis económica y las consecuencias de la fuerte emigración.

Sin embargo, para la curiosa polaca de 29 años, este era el momento perfecto para empezar a conocer el continente americano.

"Conocer Sudamérica siempre fue mi gran sueño y cuando comencé a leer sobre los países de la región quedé totalmente enamorada con Venezuela por el concepto del Sistema (Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela)".

El programa de educación musical, creado por el maestro José Antonio Abreu, fue el anzuelo para Hanna quien en su Instagram relata cada anécdota de su viaje por nuestro país.

Glowacka fue presentadora del canal de Youtube de Play Station para Polonia y combina el trabajo con una de sus grandes pasiones que es viajar por el mundo.

Aventura en Venezuela

Antes de viajar hizo algunas amistades por internet que le facilitaron su andanza en tierras criollas. Sin embargo, Hania confesó que es una persona muy espontanea que no planea mucho las cosas y que decidió rápidamente comprar los boletos y venirse para acá:

"VenezueLOVE Hace mucho tiempo he estado preparando para mí viaje. Sabía que esperar, que cuidar, que me inspiraría (…) mi corazón se rompe cuando pienso que este hermoso país de gente tan amables, de tan increíble naturaleza, flora, fauna y deliciosa cocina (carne, carne, carne) tiene problemas económicos tan grandes" escribió en su cuenta de Instagram @hania.glowacka el día que llegó a Caracas a comenzar su aventura.

Desde que pisó nuestra tierra se maravilla con la amabilidad de los venezolanos. "He ido a varias ciudades y las cosas que más amo de Venezuela es su gente, son tan sencillos, abiertos y muy alegres. Muy distinto a la gente de Polonia que son cerrados y que no hablan con gente extraña. Aquí todas las personas te hablan, te sonríe, es maravilloso" , dijo la joven que no habla mucho el español, pero que maneja muy el inglés.

De momento, Hanina ha estado en: Caracas, Maracay, Tovar, Barinas, Valencia, Tucacas, Choroní, Barquisimeto y Bailadores estado Mérida.

Como anecdótico describió su paso por Maracay los primeros días donde se consiguió con un grupo de niños que vestían los colores de Polonia, en una actividad cultural de un centro comercial de esa ciudad, Glowacka aseguró que no contuvo las lágrimas de la emoción que le provocó conseguirse con sus colores, a tantos kilómetros de distancia.

¿Cómo le ha parecido el país?

La modelo está enamorada de nuestras tierras, a medida que conoce un nuevo destino, en nuestro territorio, su interés aumenta y sus ganas de seguir conociendo permanecen vigente: "Estoy en Caracas, esta terrible Caracas. Todo el mundo presta atención a mí, bueno soy morena pero este tipo de belleza morena diferentes, y hay muy pocos gringos aquí (bueno no se ven gringos realmente) porque todos se horrorizan por lo que había oído: Que te secuestrarán en Venezuela, te matarán y, en el mejor de los casos, te robarán todo, incluidos tus zapatos. Camino aquí, allí, normalmente, sin esconderme, sin miedo, sin pánico, entre la gente de aquí, a veces con un teléfono en la mano. Como en un bar barato con lugareños en una mesa, y sabes qué, nadie me mató, no me secuestró, no me robó, y como mucho me dio una mirada interesante, una sonrisa e interés, a menudo preguntándome de dónde soy", escribió en una de sus largos textos de Instagram.

La modelo realiza una crónica en cada una de sus aventuras por nuestro país, sus Instagram Stories son como un programa de Valentina Quintero, debido a que muestra cada recorrido que hace sobre nuestras tierras.

"No digo que sea un paraíso en la tierra y ahora todos tienen que venir aquí porque es grandioso (…) Tienes que tener cuidado, tener ojos alrededor de tu cabeza, no circular sin rumbo por los distritos "malos", no desfilar con oro y diamantes, agitando tu mano con iPhone X. Sin embargo, tales reglas de seguridad deben ser preservadas en muchas ciudades europeas. En serio!", describe.

Ella solo se preocupa por disfrutar cada momento que pasa en los alrededores de Venezuela: "Hay muchas cosas que me han impactado del país. Pero, yo he intentado registrar solo las cosas buenas, todos los países tienen sus propios problemas, y de esa realidad, por su puesto no escapa Venezuela. Yo me quiero quedar con su naturaleza, sus animales, sus flores todos son increíbles y esas son las cosas que ha quedado guardado en mi mente", agregó.

"Los venezolanos, como los latinos, son ruidosos, cantan, bailan y son muy sociables, pero lo que los distingue es su gran ingenio e inteligencia: me recuerdan a los polacos en este sentido. También logramos tener todo en tiempos difíciles, a pesar de las limitaciones. Muchas cosas no estaban disponibles, pero todos las tenían. Estoy hechizado por el encuentro aquí y allá, mi amor por mi país, y lo respeto mucho, en momentos en que el amor de mi propia nacionalidad y tradición a menudo desaparece. Amo Venezuela!", subrayó Glowacka en uno de un post desde Barinas.

Durante cada parada describe la situación que le ha tocado vivir en nuestro territorio. No esconde la grave crisis económica del país, pero su travesía va más enfocada en aquello que, según ella, "Los medios de comunicación no muestran sobre Venezuela": "Mis amistades en Polonia me decían que venir era una mala idea, por todas las cosas que se dicen en los medios de comunicación de Europa, honestamente, la realidad que muestran los medios de comunicación en Europa es muy distinta a la que yo me he encontrado aquí, por supuesto que hay lugares peligrosos, pero también olvidan mostrar los lugares preciosos, la maravillosa naturaleza y lo espectacular de su gente".

Señala: "De todos los problemas para los que estuve preparado, el único problema real fue dificultad con los pagos. Debido a la gran inflación, las transacciones en efectivo no son una opción (a menos que sea por combustible). La mayoría de nuestras "tarjetas de pago" no funcionan (y si funciona, convierte la moneda a la tasa oficial, lo que significa que usted paga en exceso varias veces), además, la obligación de pagar es proporcionar al número de la Cédula que también es necesario demostrar al cajero. Todo está bien, pero se necesitan varios meses para lanzar una tarjeta de este tipo".

Ella es muy activa en internet y en Instagram responde casi todo los comentarios de personas que no dejan de sorprenderse por lo que consideran un "particular" destino desde Europa a Sudamérica. Hanna abrió un canal de Youtube propio donde registra, de momento, sus pasos por Caracas y Valencia. "Estuve en Maracay por 10 días y luego decidí viajar a Tovar y Mérida, pero me he quedado enamorada de Valencia".

En su contenido audiovisual, Hanina dedicó un video para explicar la distorsión cambiaría en nuestro país, así como episodios cómicos que le ha tocado vivir en el país. Ha subido 3 videos en formato ‘Vlog’ (Video Blog) recorriendo las calles de la capital y demostrando su pequeño, pero trabajado, manejo del español.

"De las cosas que más me ha inspirado en Venezuela es su diversidad en climas, por ejemplo tu tienes Tucacas donde puedes realizar una espectacular fiesta de verano en la playa y a pocas horas puedes ir a Mérida, un lugar de mucho frio donde tienes que abrigarte, esa diversidad es genial. Yo nunca había estado en un país con ese tipo de cosas".

"Estoy fascinada de sus frutas, nosotros no las tenemos en Polonia, y si la tenemos es importada, de manera que es distinta a la de ustedes … Algo que me pareció cómico es cómo comen el plátano, yo nunca había comido la banana como lo hacen aquí, para nosotros en Polonia es únicamente una fruta que no se cocina", expresó cómo una de las cosas que le han sorprendido de nuestro país.

Hanina tiene 32 mil seguidores en Instagram y luego de casi tres meses en el país, su interés por conocer cada rincón parece aumentar. "¿Cuánto tiempo duraré en el país? No lo sé, ya te dije que soy una persona bastante espontanea, seguramente estaré algunas semanas más, pero además volvería pronto al país".

Todavía le faltan destinos como Los Roques y el Salto Ángel, aunque ¿Será el estado Zulia su próximo destino?.