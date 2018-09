(Audio en vivo) En Esquina Caliente de Caracas rechazan injerencia yanqui con la embajadora de Nicaragua Yaoca Calderon Martin

120 de septiembre de 2018.- Hoy programa especial del "ADN de la Noticia", que se transmite todos los jueves por las emisoras, combativa y revolucionaria Radio Negro Primero (101.1 FM) y Al Son del 23 (94.7 FM), creación del Colectivo "Somos Ambiente", con la participación del Pueblo que hacen vida en el centro de Caracas desde las Librerías del Sur plaza Bolívar, damos la bienvenida a la excelentísima embajadora de la hermana República de Nicaragua Lic. Yaoca Calderon Martin, con la cual estaremos analizando la arremetida del imperio yanqui contra los gobierno progresistas de América Latina.

Si algún Pueblo tiene cicatrices de la agresión imperialista, es el nicaragüense, desde 1927 cuando fue invadido militarmente por los EE.UU, lo que permitió la primera gran derrota del impero en Latinoamérica bajo la dirección del general de hombre libres Augusto Cesar Sandino, en el año 1934. No obstante, esta resaltante victoria la oligarquía y el imperio mediante la familia Somoza, arrebatan el poder al pueblo y asesinan a Sandino un 21 de agosto del mismo año, instaurando una dictadura.

Tras cuarenta y cuatro años de asesinatos y represión de la familia Somoza, con pleno respaldo de los distintos gobiernos norteamericanos, las fuerzas progresistas mediante la lucha armada y la conformación del Frente Sandinista, derrotan política y militarmente al último dictador de los Somoza, aquel 19 de julio de 1973. Lo cual no fue del agrado del imperio que aplica toda una política de confrontación y bloqueo hacia el sandinismo, organizando y financiando a los llamados "Contra" paramilitares que confrontaron al Estado, hasta el extremo de agotar la resistencia del pueblo y mediante todas las mañas políticas que sabe hacer el departamento de estado, luego de diez años de revolución sacan del gobierno al Frente Sandinista, instaurando gobiernos neoliberales que no lograron cubrir las expectativas del Pueblo. Diez y siete años después regresa el Frente Sandinista iniciando una segunda etapa de prosperidad y progreso para Nicaragua, pero no cesan las amenazas y conspiraciones contra el Sandinismo, no le perdonan su heroico pasado y su presente las fuerzas imperiales y aun continua el Frente Sandinista resistiendo junto a su Pueblo junto a todo un continente en lucha.

