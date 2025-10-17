El NYT reveló que jefe del Comando Sur renunció porque había expresado preocupación y desacuerdo por los ataques a supuestos barcos de droga

El oficial, el almirante Alvin Holsey, está dejando su trabajo como jefe del Comando Sur de Estados Unidos (EEUU), que supervisa todas las operaciones en América Central y del Sur, incluso cuando el Pentágono ha acumulado rápidamente unas 10.000 fuerzas en el Caribe en lo que dice es una importante misión antidrogas y antiterroristas, aseguró el New York Times (NYT).

El medio cita textualmente:

«No estaba claro por qué el almirante Holsey se va repentinamente, a menos de un año de lo que normalmente es un trabajo de tres años, y en medio de la operación más grande en sus 37 años de carrera. Pero un funcionario estadounidense actual y otro exfuncionario estadounidense, quienes hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos de personal, dijeron que el almirante Holsey había expresado su preocupación por la misión y los ataques a los supuestos barcos de droga».

En una declaración en las redes sociales, el Secretario de Defensa Pete Hegseth no mencionó ninguna fricción con su comandante de cuatro estrellas».

«En nombre del Departamento de Guerra, dijo el Sr. Hegseth, usando el nombre del departamento que ahora prefiere, extendemos nuestra más profunda gratitud al Almirante Alvin Holsey por sus más de 37 años de distinguido servicio a nuestra nación, ya que planea retirarse al final del año».

Tampoco el almirante Holsey expresó públicamente ninguna objeción política Pero otros funcionarios del Pentágono y del Capitolio dijeron que los elogios enmascaraban tensiones políticas reales con respecto a Venezuela que el almirante y su jefe civil intentaban ocultar.