Delcy Rodríguez a la Primera Ministra de Trinidad y Tobago: "EEUU también asesinó a pescadores de su país"

La vicepresidenta Delcy Rodríguez se dirigió a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad, quien en el mes de septiembre aplaudió el despliegue militar de EEUU en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, cuando ahora fueron asesinados ciudadanos humildes de su país.

De tal forma, Rodríguez le señaló a Persad quien recientemente aseguró que "el Ejército de EEUU debería matarlos a todos", en referencia a los ataques a las embarcaciones en el Caribe, a cuyos tripulantes califican falsamente de "narcotraficantes", que se trata de una "profecía auto cumplida".

En este sentido, la alta funcionaria venezolana aseguró que el gobierno de EEUU quiere alterar la paz en América Latina y el Caribe, por lo que reiteró la necesidad de la unión de los pueblos para la defensa de la tranquilidad y la soberanía en la región.