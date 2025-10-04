EEUU lanza otro golpe contra un supuesto "barco de drogas" cerca de Venezuela, según el Pentágono

El ministro de guerra estadounidense Pete Hegseth amenaza con una nueva escalada frente a las costas de Venezuela.

"Esta mañana, por orden del presidente [Donald] Trump, ordené lanzar un ataque cinético letal contra un barco que transportaba drogas y estaba vinculado a organizaciones reconocidas como terroristas", afirmó el titular en la red social X.

El secretario de guerra indicó que, como resultado del ataque, murieron cuatro supuestos "narcoterroristas" que se encontraban a bordo de la embarcación.

"Estos ataques continuarán", añadió.

Con anterioridad, Caracas había declarado en reiteradas ocasiones que la actividad militar de EEUU en la región del Caribe y, en particular, en las costas de Venezuela, se sirve de la lucha contra el narcotráfico como pretexto, mientras que su verdadero objetivo es ejercer presión sobre el país bolivariano.