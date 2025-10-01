Canciller colombiana renuncia a su visa para EE.UU. en solidaridad con Petro

Canciller colombiana renuncia a su visa estadounidense en rechazo a la sanción contra el presidente PetroLa ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, anunció este lunes la renuncia irrevocable a su visado estadounidense como protesta por la decisión de Estados Unidos de revocar el permiso de entrada al presidente Gustavo Petro, en un acto que el gobierno colombiano considera una afrenta a la soberanía nacional.

Según un comunicado de la Cancillería, esta acción busca defender la "dignidad no negociable" de Colombia frente a lo que califican como una violación de las normas diplomáticas internacionales por parte de EE.UU. El texto acusa a Washington de actuar como "juez y parte" en un intento de injerencia en los asuntos internos del país.

La tensión entre Bogotá y Washington se intensificó tras la decisión de la Casa Blanca de retirar a Colombia su certificación como aliado en la lucha contra el narcotráfico, ignorando los avances del gobierno de Petro en la reducción de cultivos ilícitos y las incautaciones, bajo un enfoque que prioriza el impacto socioeconómico. Petro ha criticado la estrategia antidrogas de EE.UU. como "fracasada" y ha denunciado el despliegue militar estadounidense en el Caribe como una amenaza a la paz regional.

El conflicto escaló durante la Asamblea General de la ONU, donde Petro cuestionó las políticas antinmigrantes de la administración Trump y propuso activar el mecanismo "Unidos por la Paz" para enviar fuerzas a Palestina, sorteando el veto de EE.UU. Además, en un acto en Nueva York, instó a los soldados estadounidenses a "desobedecer órdenes" que apoyen el genocidio en Gaza, lo que provocó la acusación del Departamento de Estado de incitar a la desobediencia y la revocación de su visa.

#ENVIVO | Presidente de #Colombia ????????, Gustavo Petro: "La humanidad no puede permitir ni un día más de genocidio"



— teleSUR TV (@teleSURtv) September 23, 2025

La Cancillería colombiana sostiene que esta medida viola la Carta de la ONU de 1945 y el Acuerdo de Sede de 1947, que garantizan el acceso de representantes estatales a eventos multilaterales. Petro, por su parte, comparó su situación con la del presidente palestino, Mahmud Abbás, a quien también se le negó la entrada a EE.UU., y afirmó que la sanción responde a su exigencia de que Washington y Tel Aviv cesen su apoyo al genocidio en Gaza.

En su cuenta en X, el mandatario reiteró que la revocación de su visa es un ataque a la inmunidad diplomática, subrayando que EE.UU. actúa como el principal proveedor de armas e inteligencia para Israel. La renuncia de Villavicencio a su visa refuerza la postura del gobierno colombiano frente a lo que perciben como sanciones unilaterales y una amenaza a las relaciones diplomáticas internacionales.

Comunicado de prensa

— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 29, 2025