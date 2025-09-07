Petro: «Si a EE.UU. no le importa la ONU y el derecho internacional, a mí sí»

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseveró este viernes que replanteará la cooperación que su Ejecutivo mantiene con EE.UU. en la lucha contra las drogas, en una nueva crítica al supuesto ataque de Washington a una presunta ‘narcolancha’ que surcaba aguas del Caribe y que supuestamente provenía de Venezuela.

«El Gobierno de EE.UU., si respeta el derecho internacional tiene todo mi apoyo, pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración», afirmó Petro en X. «Si al Gobierno de EE.UU. no le importa la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y el derecho internacional, a mí, sí», agregó.

Este jueves el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desacreditó al organismo internacional y sus reportes en materia de drogas, en los que no figura Venezuela como un centro neurálgico del narcotráfico. «No me importa lo que dicen las Naciones Unidas», aseveró en tono de enfado el funcionario ante una pregunta de un periodista en el marco de su visita a Ecuador.

«La colaboración del Gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda, a fondo, sin doble moral de mi parte, pero se supedita al derecho internacional. En mi Gobierno, Colombia no colabora con asesinatos», insistió Petro.

Por su parte, la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, llamó a recordar que el uso intencional de la fuerza letal solo es permisible como medida de último recurso, cuando existe una amenaza inminente para la vida.

Washington asegura que destruyó la embarcación porque transportaba drogas a EE.UU. y tilda de «narcoterroristas» a los 11 tripulantes presuntamente asesinados. Ante esto, Caracas ha puesto en duda la veracidad de la operación y del video publicado como prueba, al revelar múltiples inconsistencias presentes en el audiovisual y haber analizado sus características a través de herramientas de inteligencia artificial.

En este marco, las autoridades venezolanas han denunciado que el operativo estadounidense, anunciado como un esfuerzo para combatir el trasiego internacional de drogas, en realidad es una mampara para propinar un «zarpazo terrorista» dirigido a deponer al presidente Nicolás Maduro, al tiempo que ha denunciado ante el mundo que el despliegue militar constituye una amenaza para la paz de Venezuela y la región.