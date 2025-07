(VIDEO) Tiroteo en Manhattan, Nueva York: Se elevan a cinco los muertos, entre ellos un policía y varios heridos

29-07-25.-Un hombre abrió fuego dentro de un rascacielos del centro de Manhattan que alberga la sede de la NFL y las oficinas de varias importantes empresas financieras, matando a cinco personas, entre ellos un policía, informaron este lunes funcionarios de la ciudad de Nueva York y medios estadounidenses.La policía no reveló inmediatamente los detalles del tiroteo, pero una fuente policial dijo a Reuters que un agente del Departamento de Policía de Nueva York había fallecido y que el sospechoso había muerto.El agente de policía de la ciudad de Nueva York fallecido estaba fuera de servicio, informaron fuentes a The Associated Press.El sospechoso fue identificado como Shane Tamura, de 27 años y oriundo del estado de Nevada, según informaron dos personas informadas sobre la investigación. Las fuentes indicaron que se disparó a sí mismo.Las autoridades encontraron identificación en el cuerpo de Tamura, incluyendo un permiso de porte de armas de Las Vegas, indicaron las fuentes.Estas personas no estaban autorizadas a revelar los detalles de una investigación en curso y hablaron con AP bajo condición de anonimato.Pistolero abrió fuego en varios pisosLos detalles de lo ocurrido en el edificio de oficinas de Midtown Manhattan surgían poco a poco, Fox News dijo en su cuenta de X, que el pistolero portaba un rifle y abrió fuego primero en el vestíbulo del edificio de la calle 52 y Park Avenue. Después, subió a otro piso y disparó a la gente, antes de subir al piso 33 y suicidarse.El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que los equipos de emergencia acudieron al edificio de oficinas de Park Avenue alrededor de las 18:30 tras recibir un informe de un disparo. El edificio alberga algunas de las principales firmas financieras del país y la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).En redes sociales también circuló una foto que muestra a empleados atrincherados dentro del edificio de oficinas en 345 Park Ave, que usaron mobiliario para bloquear las entradas.Alcalde confirma "múltiples heridos""En este momento, la escena ha sido contenida y el tirador solitario está muerto.", dijo en la red social X el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, sin revelar las causas de la muerte.Se conocía de inmediato el estado ni la gravedad de las lesiones de las víctimas.El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, confirmó la presencia de "múltiples heridos", pero no desveló su condición.El periódico New York Post, citando fuentes policiales anónimas, informó de que un hombre armado que llevaba un chaleco antibalas y un rifle tipo AR había abierto fuego dentro del rascacielos de Park Avenue, hiriendo a un agente de policía y a un transeúnte.Según el Post, el hombre armado se había atrincherado dentro de la torre de oficinas, posiblemente en la planta 32 del edificio.*Con información de reuters, efe, afp, ap, dpa y rss