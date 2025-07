ICE detiene al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. y será deportado a su país

Julio César Chávez Jr. Credito: Web

04-07-25.-Días después de su pelea con el influencer de redes sociales Jake Paul en California, el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue arrestado por agentes de ICE el miércoles y se encuentra ahora en proceso de deportación de Estados Unidos por presuntos vínculos con cárteles y otras infracciones, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado este jueves.



Chávez Jr., hijo del veterano boxeador Julio César Chávez, ingresó al país con una visa de turista en agosto de 2023, la cual expiró en febrero de 2024, según el comunicado publicado este jueves.



Funcionarios del DHS afirman que Chávez Jr. hizo declaraciones fraudulentas en su reciente solicitud de inmigración y tiene una orden de arresto activa en México por presunta participación en el crimen organizado y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos, según el comunicado.



La Fiscalía General de la República de México (FGR) afirmó este jueves que Julio César Chávez Jr. cuenta con una orden de aprehensión desde marzo de 2023 a través de un comunicado. El comunicado señala que la FGR ha sido notificada de su detención y añade que se ha iniciado el procedimiento correspondiente para su entrega a México.



CNN ha intentado contactar a un representante de Chávez Jr. para obtener comentarios, aunque hasta ahora no ha obtenido respuesta.



El boxeador solicitó la residencia permanente en abril de 2024 debido a su matrimonio con una ciudadana estadounidense, quien, según funcionarios del DHS, está vinculada al cártel de Sinaloa en México a través de una relación pasada con uno de los hijos, ya fallecidos, de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del cártel.



Se le permitió reingresar al país el 4 de enero y el Gobierno de EE.UU. determinó que se encontraba ilegalmente en el país y que podría ser deportado el 27 de junio, según el comunicado.



Chávez Jr. peleó contra Paul al día siguiente, pero fue derrotado por decisión unánime ante el youtuber convertido en boxeador.



“Este miembro del cártel de Sinaloa, con una orden de arresto vigente por tráfico de armas, municiones y explosivos, fue arrestado por ICE. Es impactante que el Gobierno anterior señalara a este delincuente indocumentado como una amenaza para la seguridad pública, pero optara por no priorizar su deportación y le permitiera regresar a nuestro país”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin en el comunicado.



“Bajo la presidencia de Trump, nadie está por encima de la ley, ni siquiera los atletas de fama mundial. Nuestro mensaje a cualquier miembro de los cárteles en Estados Unidos es claro: Los encontraremos y enfrentarán las consecuencias. Se acabaron los días de violencia desenfrenada de los cárteles”, añadió.



El Gobierno de Trump ha convertido la deportación de inmigrantes indocumentados en su máxima prioridad desde que el presidente asumió el cargo en enero. Esto ha adoptado diversas formas, incluyendo deportaciones masivas de delincuentes y delincuentes no violentos por igual y su regreso a sus países de origen, campamentos nacionales convertidos en centros de detención para migrantes indocumentados y, en algunos casos, el uso de prisiones extranjeras para albergar a los deportados.



El furor por las actividades de deportación del ICE desencadenó semanas de disturbios en Los Ángeles y causó un altercado entre el gobierno federal y los Dodgers de Los Ángeles el mes pasado por la presencia de vehículos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el estacionamiento del Dodger Stadium.



La pelea entre Paul y Chávez Jr. se llevó a cabo en Anaheim, California, a pocos kilómetros de Los Ángeles. El boxeador mexicano fue ovacionado por el público, aunque sufrió una contundente derrota en su primera pelea en cuatro años.



El boxeador de 39 años tiene un récord de 54-7-1 con 34 nocauts.

