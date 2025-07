Nicolas Maduro pide el regreso de 18 niños venezolanos secuestrados en Estados Unidos

Niños venezolanos de entre 1 y 12 años fueron separados de sus padres migrantes en EEUU., quienes posteriormente fueron deportados sin ellos.



Caracas, 3 de julio de 2025– El gobierno venezolano exigió a Estados Unidos el retorno de 18 niños venezolanos cuyos padres migrantes fueron detenidos y posteriormente deportados sin ellos, informó Venezuelanalysis.com.



El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se unió a un grupo de madres para exigir el pronto regreso de los niños a sus familias en Venezuela. Estas mujeres son recién llegadas que regresaron en vuelos de deportación tras ser retenidas en centros de inmigración y que les arrebataron a sus hijos.



“Estos niños secuestrados no han cometido ningún delito, ni tampoco sus padres, quienes ahora están sometidos al cruel castigo de la separación familiar”, declaró Rodríguez.



Destacó el caso de Gloriannys Daniela Molina Machado, de un año, separada de su madre con tan solo cinco meses. “Su madre fue llevada a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) sin haber cometido ningún delito”.



Los 18 menores, de entre 1 y 12 años, se encuentran actualmente bajo el cuidado de un hogar de acogida estadounidense.



Rodríguez afirmó que algunos de los padres se encontraban entre los 252 hombres venezolanos enviados a la prisión CECOT de El Salvador en marzo, tras ser expulsados ​​de Estados Unidos sin el debido proceso en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, vigente desde el siglo XVIII. El gobierno de Nicolás Maduro ha buscado medidas legales y diplomáticas para liberar a los ciudadanos venezolanos, pero se ha encontrado con la resistencia del presidente salvadoreño, Bukele.



"¿En qué se diferencia esto de la Alemania nazi?", exclamó Rodríguez, comparando el acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para detener a los migrantes a la fuerza con campos de concentración nazis.



Los 18 menores venezolanos desaparecidos siguen el mismo patrón que el reciente y sonado caso de Maikelys Antonella Espinoza, de dos años. En abril, Caracas acusó a Washington de secuestrar a Espinoza, cuyos padres migrantes fueron deportados por separado: su madre de regreso a Venezuela y su padre a la prisión de alta seguridad de El Salvador. Tras un año en acogida familiar estadounidense, la niña fue repatriada a Venezuela y se reunió con su madre en mayo, gracias a las gestiones del gobierno de Maduro.



Caracas se ha comprometido a seguir presionando a los organismos internacionales para el regreso de los 18 niños, los 252 hombres en CECOT, así como de los venezolanos que permanecen en centros de detención de ICE.



“No descansaremos hasta lograr el regreso de todos ellos”, concluyó Rodríguez.



El presidente Maduro también ha expresado su preocupación por el destino de los 18 niños detenidos en Estados Unidos. Durante su transmisión semanal del lunes, exigió su regreso inmediato, afirmando que su gobierno está negociando con la administración Trump para asegurar su repatriación.



Maduro criticó enérgicamente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, por no abordar la violación de los derechos de los migrantes en medio de la campaña de deportaciones masivas de Trump, así como el genocidio en curso en Gaza.



El presidente también rechazó un informe reciente presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la Misión Internacional Independiente de Investigación, que acusaba a su gobierno de violaciones de derechos humanos entre mayo de 2024 y mayo de 2025, a pesar de no haber realizado trabajo sobre el terreno.



“La agenda sesgada de Türk parece servir a los intereses de Washington y las élites europeas, en detrimento de los países del Sur Global”, afirmó Maduro.



Caracas se ha opuesto durante mucho tiempo a la labor de la Misión de Determinación de los Hechos, acusándola de parcialidad, metodología deficiente y vínculos con el ahora extinto Grupo de Lima, una coalición de países alineados con Estados Unidos que buscaba aislar diplomáticamente a Venezuela y promover un cambio de régimen.



El martes, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó declarar a Türk persona non grata y recomendar la retirada del país caribeño de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).



El 27 de junio, el representante venezolano ante la ONU, Alexander Yánez, acompañado de cinco familiares de venezolanos detenidos en El Salvador, se dirigió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para rechazar el informe “politizado” y acusar a Türk de aplicar un doble rasero.



Yánez criticó la omisión del funcionario de la ONU sobre las acciones violentas de las fuerzas de extrema derecha venezolanas tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, así como la falta de respuesta a los migrantes detenidos en Estados Unidos y El Salvador, retenidos sin el debido proceso.



Lista de los 18 niños detenidos en Estados Unidos.



Mía Zamara Suárez Rodríguez – 4 años

Miran Alejandro Salas Torre – 4 años

Kendra de los Ángeles Salas Torre – 12 años

Ashlei Yassiel Hernández Peña – 6 años

Alanna Sofía Ballesteros Herrera – 1 año

Nicol Ireni Briceño Santana – 6 años

Alitz Irene Durán Uzcátegui – 3 años

Marelbis Valentina Parra Castellano – 9 años

Gloriannys Daniela Molina Machado – 1 año

Cristian Hurtado – 3 años

Yoleider Yoel Hernández Caricote – 11 años

Suseiner Hernández – 7 años

Aron Daniel Peña Cáceres – 9 años

Sofía Guillén Monserrat – 2 años

Aidan Isaac Acuña Marín – 4 años

Ethan Manuel Padilla Moyetones – 2 años

Richmari Inciarte Carrasquero – 12 años

Reiner Inciarte Carrasquero – 10 años



