(VIDEO) Estados Unidos sufre contracción económica por primera vez en dos años tras políticas de Trump

La economía de Estados Unidos ha experimentado una inesperada contracción en el primer trimestre de 2025, marcando la primera caída del Producto Interno Bruto (PIB) en más de dos años.



Las cifras preliminares de la Oficina de Análisis Económico, publicadas este miércoles, revelan una disminución del 0,3% en los primeros tres meses del año, un golpe duro tras la recuperación post-pandemia. Este retroceso se atribuye principalmente a un aumento significativo de las importaciones, impulsado por la incertidumbre generada por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, y a una notable desaceleración del gasto del consumidor.



El informe económico ha desatado una ola de preocupación entre economistas y analistas. El aumento de las importaciones, que se dispararon a una tasa anualizada del 41%, el mayor incremento en casi cinco años, refleja una clara anticipación de las empresas y los consumidores ante las tarifas de Trump, según publica el diario ' The Washington Post '. Estas tarifas, anunciadas a principios de abril, provocaron una carrera por adquirir productos extranjeros antes de que se hicieran efectivas, impactando negativamente el PIB, ya que los bienes importados se restan del cálculo. A esto se suma una caída en el gasto gubernamental y un freno en el gasto del consumidor, que ha mostrado una marcada reticencia a realizar grandes compras.



La imposición de aranceles masivos a principios de abril, inicialmente contra todos los socios comerciales y luego suavizada al 10% para la mayoría, excepto China, ha desatado una guerra comercial sin precedentes. Washington impuso tarifas a los productos chinos que alcanzaron el 145%, provocando una respuesta similar por parte de Pekín, que elevó los aranceles sobre los artículos estadounidenses al 125%. La incertidumbre generada por esta escalada ha afectado la confianza de los inversores y ha complicado la planificación empresarial, contribuyendo a la desaceleración económica.



En paralelo, se ha observado una desaceleración significativa en el gasto de los consumidores norteamericanos, quienes han optado por aplazar grandes compras ante el clima de incertidumbre. Al mismo tiempo, el gasto gubernamental se redujo, afectando de forma directa a diversos sectores que dependen del presupuesto estatal. Los expertos señalan que ambos factores han sido claves en el estancamiento económico recientemente evidenciado.



"El crecimiento simplemente se ha desvanecido", afirmó Chris Rupkey, economista jefe de la firma de investigación financiera Fwdbonds. "Los consumidores dicen estar muy, muy preocupados, a niveles típicos de las recesiones", indicó por su parte Jonathan Millar, director de investigación económica estadounidense de Barclays.



La reacción de Trump al informe económico fue de minimizarlo, pero culpó a la gestión de Joe Biden de la situación económica. "Esta es la bolsa de valores de Biden, no de Trump", escribió esta jornada en su red social Truth Social. "Nuestro país prosperará, pero tenemos que deshacernos del 'exceso' de Biden", agregó. "Esto llevará tiempo, no tiene nada que ver con los aranceles, solo que nos dejó con malas cifras, pero cuando comience el auge, será como ningún otro. ¡Tengan paciencia!", concluyó.



Analistas advierten que, si bien la contracción podría ser temporal, el clima de incertidumbre comercial y la desconfianza de los consumidores podrían prolongar la debilidad económica. "El riesgo de una recesión técnica en el segundo trimestre ha aumentado", señaló Diane Swonk, economista en jefe de KPMG. "Si la guerra comercial se intensifica, veremos más volatilidad en los mercados y un mayor freno a la inversión empresarial".



Mientras tanto, la Reserva Federal se enfrenta a un dilema: mantener las tasas de interés altas para controlar la inflación o reducirlas para estimular el crecimiento. Jerome Powell, presidente del organismo, evitó pronunciarse sobre futuras medidas, pero reconoció que "los vientos en contra comerciales son un factor clave en la desaceleración". La atención se centra ahora en los datos del segundo trimestre, que serán determinantes para confirmar si esta contracción es solo un bache en el camino o el inicio de una recesión más profunda.