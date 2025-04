Crece temor en EEUU ante políticas migratorias de Trump

Detienen a inmigrante

1 de abril de 2025.- En Estados Unidos un alto porcentaje de familias mixtas, es decir con al menos un inmigrante indocumentado teme hoy asumir sus actividades cotidianas ante la política de deportaciones del presidente Donald Trump.



“El 60 por ciento en las familias de estatus mixto se preocuparon ‘mucho’ o ‘algo’ por participar en actividades esenciales en sus comunidades, porque no quieren llamar la atención sobre su estatus o el estatus migratorio de un miembro de su familia”, indicó un reporte de Urban Institute.



El miedo se extiende a actividades como ir a una cita médica, visitar a alguien en un hospital, asistir al trabajo, enviar a los niños a la escuela o a la guardería, hablar con la policía, manejar el auto, incluso atender servicios religiosos o comunitarios, reportó el diario hispano La Opinión.



De acuerdo con el estudio, el 16 por ciento de las familias con algún tipo de inmigrante expresó temor, el cual aumentó al 26 por ciento entre quienes tienen a alguien con Green Card (permiso de residencia permanente) o ciudadanía por naturalización y el 60 por ciento entre las familias mixtas.



El tanteo es el primero que se realiza luego del triunfo de Trump en las elecciones del pasado año, en particular en la comunidad migrante con personas indocumentadas.



Dulce González, una de las autoras del reporte, advirtió que se están “observando que los efectos son mucho más amplios de lo que se esperaba”.



Mucha gente -subrayó- puede pensar que esto es algo que solamente afecta a las personas indocumentadas o a las personas con familiares de estatus mixto. “Y eso no es el caso en lo que encontramos en nuestra encuesta”, añadió.



Las actuales políticas migratorias de la Administración Trump preocuparon a todas las familias, sin importar el tipo de inmigrante que las integran, o sea, aquellos con una Green Card o incluso la ciudadanía por naturalización, destacó González.



“Si bien el nivel de preocupación es más alto en las familias con estatus mixto (hay preocupación en) las familias que tengan a ciudadanos estadounidenses o que tengan familiares con la tarjeta verde, también se ven afectados y tienen estas preocupaciones”, comentó la experta, citada por el La Opinión.



De momento Estados Unidos suspendió el procesamiento de ‘Green Cards’ para refugiados y solicitantes de asilo, lo que podría aumentar significativamente los tiempos de espera para miles de solicitantes que buscan la residencia permanente, cuando otras vías legales para entrar al país son eliminadas.



El mandatario republicano prometió hacer las mayores deportaciones de la historia enfocado en los migrantes irregulares con un historial criminal; sin embargo, la desconfianza crece ante la posibilidad de que cualquier inmigrante sea susceptible a las agresivas medidas de esta administración.