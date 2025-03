(VIDEO) Trump no descarta el uso de la fuerza militar en Groenlandia después de que el ministro de Exteriores danés criticara a su gobierno

30-03-25.-El ministro de Asuntos Exteriores danés reprendió el sábado al gobierno de Trump por su "tono" al criticar a Dinamarca y Groenlandia, diciendo que su país ya está invirtiendo más en la seguridad del Ártico y sigue abierto a una mayor cooperación con Estados Unidos.El ministro de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, hizo estas declaraciones en un vídeo publicado en redes sociales tras la visita del vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, a la estratégica isla . Sin embargo, más tarde el sábado, el presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo un tono agresivo al declarar a NBC News: «Nunca descarto el uso de la fuerza militar» en relación con la adquisición de Groenlandia.Se han hecho muchas acusaciones y alegaciones. Y, por supuesto, estamos abiertos a las críticas —dijo Rasmussen en inglés—. Pero, para ser sincero, no nos gusta el tono con el que se está expresando. Así no se habla con aliados cercanos. Y sigo considerando a Dinamarca y Estados Unidos como aliados cercanos.Groenlandia es territorio de Dinamarca, aliado de Estados Unidos en la OTAN. Trump quiere anexionarse el territorio, alegando que es necesario para la seguridad nacional.En la entrevista del sábado, Trump admitió que “creo que hay una buena posibilidad de que podamos hacerlo sin fuerza militar”.“Esto es paz mundial, esto es seguridad internacional”, dijo, pero agregó: “No descarto nada”.Trump también dijo "no me importa" cuando se le preguntó en la entrevista de NBC qué mensaje enviaría al presidente ruso Vladimir Putin, quien está tratando de consolidar su control sobre territorio ucraniano tres años después de su invasión.Vance dijo el viernes que Dinamarca ha "invertido poco" en la seguridad de Groenlandia y exigió que el país cambie su enfoque mientras Trump presiona para apoderarse del territorio danés .Vance visitó a las tropas estadounidenses en la base espacial Pituffik, en Groenlandia, rica en minerales, junto con su esposa y otros altos funcionarios estadounidenses en un viaje que finalmente fue cancelado después de un escándalo entre los groenlandeses y los daneses , a quienes no se les consultó sobre el itinerario original.“Nuestro mensaje a Dinamarca es muy simple: No han hecho un buen trabajo con el pueblo de Groenlandia”, declaró Vance el viernes. “Han invertido poco en el pueblo de Groenlandia y en la seguridad de este increíble y hermoso territorio lleno de gente extraordinaria. Eso tiene que cambiar”.Trump publicó el viernes un video en su sitio de redes sociales Truth Social titulado “Estados Unidos apoya a Groenlandia”, que muestra imágenes de tropas estadounidenses allí durante la Segunda Guerra Mundial.En Groenlandia, Vance dijo que Estados Unidos “no tiene otra opción” que adoptar una posición importante para garantizar la seguridad de la isla, al tiempo que alentó un impulso en Groenlandia hacia la independencia de Dinamarca."Creo que, en última instancia, se asociarán con Estados Unidos", dijo Vance. "Podríamos hacerlos mucho más seguros. Podríamos brindarles mucha más protección. Y creo que también les iría mucho mejor económicamente".La reacción de los miembros del parlamento y los residentes de Groenlandia ha hecho que esto sea improbable, con la indignación desatada por los intentos de la administración Trump de anexar la vasta isla ártica. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, refutó la afirmación de Vance de que Dinamarca no está haciendo lo suficiente por la defensa en el Ártico, calificando a su país de "un aliado bueno y fuerte".Los legisladores groenlandeses acordaron el jueves formar un nuevo gobierno , uniéndose para resistir las propuestas de Trump. Cuatro de los cinco partidos elegidos para el parlamento de Groenlandia a principios de este mes acordaron formar una coalición que obtendrá 23 de los 31 escaños de la legislatura.Al día siguiente, el rey danés Federico X publicó en Facebook: «Vivimos en una realidad diferente. No debe caber ninguna duda de que mi amor por Groenlandia y mi conexión con su gente siguen intactos».Cientos de manifestantes protestaron el sábado frente a la embajada de Estados Unidos en la capital danesa, Copenhague, algunos con carteles que decían: "Retrocedan, Estados Unidos", informó la emisora ​​danesa TV2.Incluso la carrera nacional de trineos tirados por perros de Groenlandia, Avannaata Qimussersu, que comenzó el sábado con unos 37 mushers y 444 perros, se vio afectada. Usha Vance, esposa del vicepresidente, quien originalmente tenía previsto asistir a la carrera, decidió no asistir cuando su esposo decidió unirse al viaje y visitar la base militar, lo que redujo la probabilidad de que se cruzaran con groenlandeses.En su video, Løkke Rasmussen recordó a los espectadores el acuerdo de defensa de 1951 entre Dinamarca y Estados Unidos. Desde 1945, la presencia militar estadounidense en Groenlandia ha disminuido de miles de soldados en 17 bases e instalaciones en la isla, según explicó, a la remota Base Espacial Pituffik, en el noroeste, con unos 200 soldados en la actualidad.El acuerdo de 1951 «ofrece una amplia oportunidad para que Estados Unidos tenga una presencia militar mucho más fuerte en Groenlandia», declaró el ministro de Asuntos Exteriores. «Si eso es lo que desea, entonces hablemos de ello».Løkke Rasmussen añadió que Dinamarca ha incrementado su inversión en la defensa del Ártico. En enero, Dinamarca anunció compromisos financieros por valor de 14.600 millones de coronas danesas (2.100 millones de dólares estadounidenses) para la seguridad del Ártico, que incluyen tres nuevos buques de guerra, drones de largo alcance y satélites.