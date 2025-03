(VIDEO) Trump ordena revisar redes sociales de solicitantes de visa estudiantil bajo nueva política migratoria

30-03-25.-Esta semana, el Departamento de Estado ordenó a todas las embajadas y consulados estadounidenses, mediante un memorando, que revisaran la actividad en redes sociales de ciertos solicitantes de visas de estudiante en busca de evidencia de apoyo a organizaciones terroristas, según informaron a CNN dos fuentes familiarizadas con el memorando.La extensa directiva, firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, asigna a las “Unidades de Prevención de Fraude” del departamento la tarea de tomar capturas de pantalla de cualquier actividad en redes sociales que sea relevante para la inelegibilidad de un solicitante de visa, y preservar esos registros en caso de que el solicitante elimine la información, dijeron las fuentes.Las decisiones sobre visas son de seguridad nacional, dice el memorando, mientras cita decretos del presidente Donald Trump para combatir el terrorismo y el antisemitismo.CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Estado para obtener comentarios. El periodista independiente Ken Klippenstein fue el primero en informar sobre el cable.La directiva de Rubio se produce en medio de feroces críticas de defensores de la inmigración y los derechos humanos sobre la detención por parte del Gobierno de Trump de algunos titulares de visas que no han sido acusados de un delito.La estudiante turca Rumeysa Ozturk fue arrestada esta semana por agentes de inmigración vestidos de civiles cerca del campus de la Universidad de Tufts. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que Ozturk había “participado en actividades en apoyo de Hamas”, sin especificar cuáles eran esas supuestas actividades.Cuestionado por los periodistas el jueves sobre el caso de Ozturk, Rubio sugirió, sin evidencia, que estaba involucrada en protestas estudiantiles destructivas contra las operaciones militares de Israel en Gaza. En marzo de 2024, Ozturk coescribió un artículo de opinión en el periódico de la escuela donde criticó la respuesta de Tufts al movimiento propalestino. Su hermano dijo que la familia cree que la detención de su hermana por parte de ICE “está relacionada con este artículo”.“Si solicitas una visa para ingresar a Estados Unidos y ser estudiante, y nos dices que la razón por la que vienes a Estados Unidos no es solo porque quieres escribir artículos de opinión, sino porque quieres participar en movimientos que están involucrados en hacer cosas como vandalizar universidades, acosar a estudiantes, tomar edificios, crear alboroto, no te vamos a dar una visa”, dijo Rubio.