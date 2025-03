Argentina suspende elecciones primarias para 2025

Argentina: la suspensión de las PASO ha sido objeto de críticas por su impacto en la democratización de la representación política

7 de marzo de 2025.- El Gobierno argentino oficializó este jueves una serie de reformas clave, entre las que se destaca la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el año 2025.



La suspensión de las PASO fue aprobada en el Senado con 43 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones, tras obtener media sanción en la Cámara de Diputados.



El presidente argentino, Javier Milei, logró consolidar esta medida con el respaldo de aliados del PRO, la UCR, bancadas provinciales y un sector del peronismo. Aunque el objetivo inicial era eliminar definitivamente las primarias, la presión política llevó a limitar la suspensión a un año, lo que se traduce en que, de no mediar una prórroga, las PASO volverían a realizarse en 2027.



En paralelo, se promulgó la Ley 27.784, que establece el Juicio en Ausencia y se modificó la figura de reincidencia en el Código Penal.



Según la norma, el imputado podrá contar con un abogado de su elección o con un defensor oficial, e incluso defenderse personalmente, siempre que no afecte el desarrollo del proceso. Esta figura solo será aplicable en casos de delitos cometidos en territorio nacional o cuyos efectos se produzcan en él.



Además, se modificó la figura de reincidencia en el Código Penal. La nueva legislación establece que “se considerará reincidente a toda persona que haya sido condenada dos o más veces a una pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme».



El texto también precisó que, para las elecciones de 2025, los plazos establecidos por el Código Electoral Nacional y otras normativas comenzarán a contarse diez días antes de la elección general del 26 de octubre de 2025.



En esa fecha, los ciudadanos votarán una sola vez para elegir a diputados y senadores nacionales, y se implementará por primera vez la Boleta Única Papel, una iniciativa aprobada en el Congreso en octubre del año pasado.



Estas reformas han generado un intenso debate en el país. Mientras el oficialismo las celebra como avances necesarios para agilizar procesos y reducir costos, la oposición y sectores de la sociedad civil afirman que podrían afectar la transparencia electoral y los derechos ciudadanos.



La suspensión de las PASO, en particular, ha sido objeto de críticas por su impacto en la democratización de la representación política, teniendo en cuenta que a través de ellas los ciudadanos pueden votar por los precandidatos de su preferencia dentro de los partidos o alianzas, y son un paso previo a las elecciones generales.