El papa Francisco pasó una noche tranquila y se mantiene estable

Papa Francisco

7 de marzo de 2025.- El papa Francisco, quien se mantiene estable tras más de tres semanas hospitalizado, pasó una noche tranquila, informaron este viernes fuentes vaticanas.



"El papa ha pasado una noche tranquila y se ha despertado poco después de las 08:00 am", concretó esta mañana la Sala de Prensa de la Santa Sede en un comunicado.



Justo anoche, el pontífice mandó su primer mensaje desde el Hospital Gemelli de Roma para dar las gracias por las oraciones de todos los fieles del mundo desde que fue ingresado al centro médico.



"Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la Plaza, los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen los cuide. Gracias", dice Francisco con una voz muy débil en el mensaje grabado y difundido antes del rezo del Rosario que se celebra por él cada noche en la plaza de San Pedro del Vaticano.



El pontífice, de 88 años, se encuentra ingresado desde el pasado 14 de febrero en el hospital Gemelli de Roma a causa de una neumonía bilateral y otros problemas respiratorios.



Según el último parte médico del jueves por la tarde, el papa se mantiene "estable", así como sus parámetros hemodinámicos y los análisis de sangre, sin nuevas crisis respiratorias ni fiebre.



"Las condiciones clínicas del Santo Padre se mantuvieron estables respecto a los días anteriores, sin presentar episodios de insuficiencia respiratoria" y continuando con la fisioterapia respiratoria y motora, indicó el Vaticano en el mismo parte médico.



La estabilidad del pontífice, que no presentó fiebre, ha llevado a los médicos a retrasar hasta el próximo sábado el próximo boletín sobre sus condiciones de salud, por lo que este viernes no se divulgará parte médico, pero sí habrá información sobre como ha pasado su jornada, según fuentes vaticanas.



Por ahora, con todo, los médicos siguen manteniendo "un pronóstico reservado" sobre el estado del papa.