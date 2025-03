Macron: "El futuro de Europa no puede ser decidido en Washington o Moscú"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron Credito: Web

06-02-25.-El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció a su país que Europa deben potenciar su defensa ante el aumento de «la amenaza de Rusia» y las dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con la seguridad del continente.



Macron, en una intervención televisada a la nación, anunció además que ha abierto «el debate estratégico» para extender a los aliados europeos de Francia la disuasión que ofrece el arsenal nuclear de su país, aunque recalcó que la decisión final sobre el uso de armas atómicas «estará siempre» en manos francesas.



Rusia «es una amenaza para Francia y para Europa», afirmó Macron, quien enumeró las crecientes agresiones de Moscú a países europeos en los últimos años.



Asesinatos de opositores exiliados, interferencia en elecciones, ciberataques, campañas de desinformación o provocaciones de aviones y buques militares rusos junto a las fronteras europeas fueron algunas de las manifestaciones de lo que calificó como «agresividad» de Rusia.



Macron también recordó que Rusia volvió a invadir Ucrania en 2022, un conflicto que ha convertido en «mundial» al implicar a soldados norcoreanos y equipos militares iraníes, después de que su primera invasión de 2014 terminó en los Acuerdos de Minks que Moscú no respetó.



«No podemos creer la palabra de Rusia. Ucrania tiene derecho a la paz y a la seguridad», remachó.



«EE.UU. ha cambiado de posición»



«Estados Unidos, nuestro aliado, ha cambiado de posición en la guerra. Apoya menos a Ucrania y deja planear las dudas sobre el futuro», afirmó Macron, que recalcó que «la paz no puede ser la capitulación de Ucrania».



Por ello, dijo, Europa debe «continuar a ayudar a los ucranianos a resistir hasta que puedan negociar con Rusia una paz sólida».



También anunció que la próxima semana se celebrará en París una reunión de los jefes de Estado Mayor de los países dispuestos a garantizar un eventual acuerdo de paz en Ucrania.



El objetivo es elaborar «un plan para una paz sólida, duradera y verificable» construido junto con Kieve y «varios socios europeos».



Macron alertó de que Rusia está en un programa de rearme para aumentar aún más sus fuerzas armadas, con 300.000 soldados, 3.000 carros de combate y 300 cazas adicionales para 2030: «¿Quién puede creer que Rusia se conformará con Ucrania?».



Frente a ello, reconoció que hay dudas sobre el compromiso de Washington con la seguridad europea y, aunque mostró su deseo de que Estados Unidos siga implicado, advirtió de que «hay que prepararse por si no fuera el caso».



La salida que le queda a Europa es un refuerzo de sus capacidades de defensa, dentro de un proceso del que el Consejo Europeo extraordinario de mañana en Bruselas será un primer paso, porque es necesario «reforzar nuestra independencia en materia de defensa y seguridad».



«El futuro de Europa no puede ser decidido en Washington o Moscú. La amenaza viene del este, la situación de estabilidad posterior a la caída del Muro (de Berlín) ya no existe», recapituló.



El presidente francés tocó también un tabú a nivel doméstico, al anunciar que ha abierto el debate sobre extender a los aliados europeos de Francia la disuasión nuclear que le permiten sus armas atómicas, y que le convierten en el único miembro de la Unión Europea con esta capacidad.



«Nuestra disuasión nuclear nos protege, es francesa de principio a fin (…) He abierto el debate estratégico de la protección con la disuasión nuclear de nuestros aliados. La decisión última de su utilización estará siempre en manos del presidente de la República», afirmó Macron.



A nivel interno, Macron anunció la continuación del incremento del gasto militar aunque «sin aumentar los impuestos», y lanzó un llamamiento a favor de la unidad y el copromiso de los franceses: «La patria os necesita».



Tras la intervención televisada, Macron se reunión en el Elíseo con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el dirigente de la Unión Europea más favorable al Kremlin, para una cena de trabajo centrada en Ucrania y la defensa europea.

