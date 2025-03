Trump dice que EEUU recuperará el Canal de Panamá o “va a pasar algo muy poderoso”

Credito: Web

05-03-25.-El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo a los periodistas el domingo que su país “va a recuperar” el canal de Panamá o “va a pasar algo muy poderoso”.



“China está manejando el canal de Panamá que no le fue entregado a China, que le fue entregado a Panamá de manera tonta, pero violaron el acuerdo, y lo vamos a recuperar, o va a pasar algo muy poderoso”, dijo Trump a los periodistas el domingo por la noche.



El deseo reiterado y públicamente declarado de Trump de que Estados Unidos retome el control de la vía fluvial clave ya ha causado un revuelo diplomático, y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó repetidamente que la soberanía de Panamá sobre el canal no está en debate.



Los funcionarios, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, han argumentado que es una cuestión de seguridad nacional y de disuasión de Beijing porque Panama Ports, parte de una subsidiaria del conglomerado con sede en Hong Kong CK Hutchison Holdings, opera terminales en los lados Atlántico y Pacífico del canal.



El secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio llegó a Panamá el sábado para su primer viaje como máximo diplomático de Estados Unidos, y se reunió con el presidente de Panamá José Raúl Mulino el domingo.



El Departamento de Estado dijo en un comunicado de su reunión que Rubio le dijo a Mulino y al ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, que lo que llamó el “control” de China sobre el canal de Panamá puede significar que Estados Unidos tiene que “tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos bajo el Tratado”.



Rubio informó a los funcionarios “que el presidente Trump ha tomado una determinación preliminar de que la posición actual de influencia y control del Partido Comunista Chino sobre el área del canal de Panamá es una amenaza para el canal y representa una violación del Tratado sobre la Neutralidad Permanente y el Funcionamiento del Canal de Panamá”, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, en un comunicado de la reunión del domingo.



Por su parte, el presidente de Panamá dijo que su país no renovaría un memorando de entendimiento de 2017 para unirse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, lo que sugiere que el acuerdo podría terminar antes de tiempo. Dijo que Panamá buscaría trabajar con Estados Unidos en nuevas inversiones, incluidos proyectos de infraestructura.



Mulino reiteró el domingo que la soberanía del país sobre el canal de Panamá no estaba en debate, y dijo que abordó las preocupaciones de Estados Unidos sobre la presencia de China alrededor del canal durante las conversaciones con Rubio.



Rubio también visitó el canal el domingo.

