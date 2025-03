El Papa Francisco enfrenta dos nuevos episodios de insuficiencia respiratoria

El Papa Francisco ha experimentado este lunes dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda durante su décimo octavo día de hospitalización en el hospital Gemelli de Roma

3 de marzo de 2025.- El Papa Francisco ha experimentado este lunes dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda durante su décimo octavo día de hospitalización en el hospital Gemelli de Roma.



Según un comunicado emitido por la Santa Sede, estos episodios fueron provocados por una significativa acumulación de mucosidad endobronquial, lo que resultó en una nueva crisis de broncoespasmo, tras la que sufrió el pasado viernes.



Para abordar esta situación, se le realizaron dos broncoscopias y se le aspiraron las «abundantes secreciones» generadas por la neumonía bilateral que padece. Las fuentes vaticanas explican que los pulmones producen mucosa para expulsar las bacterias, lo que ha complicado su estado.



A pesar de estos contratiempos, el pontífice ha permanecido «siempre lúcido, orientado y colaborador», recibiendo diariamente altos flujos de oxígeno y reanudando la ventilación mecánica «no invasiva» esta tarde.



Francisco, de 88 años, fue ingresado en el hospital Gemelli el 14 de febrero debido a una bronquitis con infección polimicrobiana, que se complicó con una neumonía bilateral. Su estado ha generado preocupación debido a su avanzada edad y a su historial médico, que incluye la extirpación de parte de un pulmón en su juventud. El pronóstico sigue siendo «reservado», lo que significa que los médicos no pueden predecir con certeza la evolución de su condición.



Los médicos del Gemelli consideran que la crisis respiratoria de esta tarde ha concluido; sin embargo, advierten sobre la posibilidad de nuevas complicaciones. «Se requiere tiempo para superar las neumonías y pueden presentarse otras crisis», afirmaron. Su estado es descrito como «complejo» y continúa siendo objeto de atención médica constante.



Hasta este lunes por la mañana, el Vaticano había informado que la neumonía del papa mostraba una «evolución natural» y que su estado era «estable». No obstante, Francisco ha decidido no presidir los ritos del Miércoles de Ceniza esta semana y aún no está claro cómo se llevarán a cabo los ejercicios espirituales programados con la Curia Romana a partir del próximo domingo por Cuaresma.



El pontífice argentino no ha aparecido ante los fieles desde hace tres domingos y no se prevé la difusión inmediata de una imagen suya.



En un mensaje difundido durante el último Ángelus, Francisco expresó sentir «en el corazón ‘la bendición’ que se esconde dentro de la fragilidad» y agradeció a los médicos y al personal sanitario por su dedicación, así como a todos aquellos que rezan por su recuperación en todo el mundo.



Esta noche continuará el rezo del Rosario en la Plaza de San Pedro del Vaticano, presidido por el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost, prefecto del Dicasterio para los Obispos.