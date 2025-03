Elon Musk se declara partidario de que EEUU abandone la OTAN y la ONU

Credito: Web

03-03-25.-El magnate Elon Musk, mano derecha del presidente estadounidense, Donald Trump, se declaró partidario de que Estados Unidos abandone la OTAN y la ONU.



«Estoy de acuerdo», escribió Musk el sábado por la noche en su red social X, en respuesta a un usuario estadounidense que había publicado: «Es hora de abandonar la OTAN y la ONU».



Musk, el hombre más rico del mundo, ha demostrado tener una enorme influencia en la Administración de Trump, donde dirige el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que se encarga de recortar el gasto público.



La oposición demócrata denuncia que el también consejero delegado de SpaceX y Tesla tiene un poder sin control en el Ejecutivo, donde ha capitaneado el despido de miles de empleados federales.



El posicionamiento de Musk sobre la OTAN y la ONU llega después del histórico e inédito enfrentamiento que Trump y su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, protagonizaron el viernes en el Despacho Oval frente a las cámaras de televisión.



El respaldo de Trump a Musk



Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició este miércoles su primer reunión de gabinete de Gobierno cediendo la palabra al magnate Elon Musk y aseguró que quien no esté de acuerdo con sus planes de recortes y supervisión «se puede marchar».



Trump volvió a respaldar los esfuerzos de DOGE (el Departamento de Eficiencia Gubernamental que ideó Musk) y consideró que no hay resistencia entre los miembros de su gabinete por las heterodoxas prácticas del magnate con respecto a los funcionarios.



«¿Hay alguien que no esté contento con Elon? Si es así, lo echaremos de aquí», bromeó Trump delante del vicepresidente y los secretarios de todos los departamento que conforman el Gobierno Federal.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 493 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)