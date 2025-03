Ucranianos apoyan a Zelenski, están decepcionados, sienten repugnancia y alarma por el trato de Trump y Vance a Ucrania

Ceremonia en homenaje a los caídos en Ucrania, la noche antes de este tercer aniversario de la invasión rusa a gran escala Credito: Alliance

02-03-25.-Los ucranianos expresaron este sábado su apoyo a su presidente, Volodímir Zelenski, después de que su discusión pública con Donald Trump y su abrupta salida de la Casa Blanca el viernes llevasen a nuevas cotas su indignación y decepción por el trato del jefe de Estado estadounidense al país invadido y a su líder político.



Aunque algunos creen que Zelenski podría haber reaccionado de forma más sutil a los ataques verbales y mofas, la mayoría se centró en lo inadecuado del comportamiento del presidente estadounidense y de su vicepresidente, JD Vance, a los que culparon del fracaso de la firma del acuerdo de cooperación económica y de poner en duda el futuro de un mayor apoyo militar.



«Lo que siento es repugnancia y alarma. Trump y Vance destruyeron por completo la imagen de Estados Unidos como garante de la justicia y la seguridad en el mundo», dijo a EFE Zoreslava Taraj, profesora de inglés en Leópolis (oeste de Ucrania).



«Es malo que Zelenski no mostrara más flexibilidad, pero es peor que los líderes estadounidenses equiparen la injusticia con la diplomacia», subrayó.



Según ella, Zelenski parece no haber estado preparado para un «cinismo tan abierto» por parte de los dirigentes estadounidenses en lo que Taraj y muchos otros creen que fue una provocación planeada.



Confianza perdida y dignidad defendida



«Da la sensación de que Trump y su equipo no iban a firmar ningún acuerdo de todos modos e instigaron deliberadamente este conflicto para tener una excusa para detener cualquier conversación posterior con Ucrania», dijo a EFE Jristina Shumska, una informática.



En su afán por detener las hostilidades activas lo antes posible y a cualquier precio, Trump parece ignorar por completo los intereses de Ucrania, opinó.



«A Trump no le importa que incluso si (el presidente ruso, Vladimir) Putin nos deja en paz durante cuatro años, acabará atacando Ucrania, aunque esta vez con aún más recursos y preparación», subrayó Shumska.



Las escenas del viernes en el Despacho Oval demostraron una vez más que «no se puede confiar en este Estados Unidos en nada», declaró a EFE Andrií Klimenko, periodista ucraniano originario de la Crimea ocupada.



«El presidente de mi país, un país en guerra, se comportó con dignidad. Dio ejemplo a todo el mundo de cómo comportarse cuando te están forzando a la derrota sin garantías de seguridad y con la pérdida de territorios», subrayó Klimenko.



En general, el comportamiento de Zelenski ha recibido muchos mensajes de ánimo en las redes sociales, incluso de aquellos que no suelen tener reparos en criticar a su presidente.



«Fue lo correcto no dejar que humillaran a nuestro país», escribió en Telegram Oleksandr Solonko, piloto de drones del Ejército ucraniano.



«La reunión de Zelenski con Trump demostró una vez más que el sacrificio que hice por nuestro país valió la pena», escribió Masi Naiem, un reputado abogado y soldado voluntario que perdió un ojo en combate, en una publicación muy compartida en la red social Facebook.



Los ucranianos siguen luchando por sus valores fundamentales y hasta ahora han demostrado ser mucho más firmes en adherirse a ellos que muchos otros, subrayó en ese texto.



Una llamada a la acción



La incapacidad de los presidentes para resolver sus desencuentros es preocupante, pero aún no todo está perdido en sus relaciones, sigue creyendo Oleksandr Merezhko, jefe de la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento ucraniano.



«Necesitamos el coraje de pasar página y empezar de nuevo para construir de nuevo las relaciones con Trump», dijo a EFE este miembro del partido gubernamental.



Ucrania necesita el equipamiento estadounidense, como las defensas aéreas, para salvar la vida de su gente, apuntó Merezhko, y todavía tiene muchos amigos en los dos partidos clave, así como apoyo en los medios de comunicación y entre el público en general.



A Shumska le parece alentador ver que el trato de Trump a Zelenski ha provocado muchas críticas entre los estadounidenses y ha hecho que, una vez más, los socios europeos de Ucrania despierten ante la urgente necesidad de invertir más en su seguridad.



«Solo espero que todas sus palabras de apoyo a Ucrania se vean también respaldadas por hechos», concluyó.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)