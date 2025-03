Lula calificó de “grotesco” lo ocurrido en la Casa Blanca: “Creo que Zelenski fue humillado”

Lula Da Silva, presidente de Brasil Credito: Archivo-Web

02-03-25.-El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, aseguró este sábado que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, fue “humillado” en la Casa Blanca durante su reunión con Donald Trump, acto que tachó de “grotesco”.



“No se puede hablar de democracia si no hay respeto por otros seres humanos. Creo que (Volodímir) Zelenski fue humillado. Creo que en la cabeza de (Donald) Trump, Zelenski merecía eso”, dijo desde Montevideo, donde asistirá a la investidura de Yamandú Orsi, nuevo presidente uruguayo.



“Desde que se creó la diplomacia, no hemos visto una escena tan grotesca, tan irrespetuosa como la que ocurrió en el Despacho Oval de la Casa Blanca”, acotó Lula.



Del mismo modo, el líder de izquierda llamó al diálogo y manifestó que la paz es la única manera de “devolver al mundo a la normalidad”.



“No es un problema de ningún país, es un problema de responsabilidad de gente que no quiere discutir la paz y prefiere discutir la guerra. Espero que ahora todo el mundo haya aprendido una lección. Solamente la paz, solamente la paz puede llevar al mundo a la normalidad y puede hacer que volvamos a vivir en prosperidad”, sentenció Lula.



Tras el tormentoso intercambio de este viernes entre ambos mandatarios en la Casa Blanca, diversos líderes mundiales se posicionaron a favor de Ucrania.





