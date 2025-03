Yamandú Orsi fue investido presidente de Uruguay

Yamandú Orsi

1 de marzo de 2025.- Yamandú Orsi fue investido hoy como presidente de Uruguay ante la Asamblea General del Parlamento y prometió mejorar la vida de sus compatriotas y la convivencia nacional.



“Yo, Yamandú Orsi, me comprometo por mi honor a desempeñar el cargo y a guardar y defender la Constitución de la República”.



Un juramento similar hizo Carolina Cosse, quien asumió como vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General del Parlamento.



Cosse cedió la palabra al recién instalado presidente de la República Oriental del Uruguay, quien dio su primer discurso con tal investidura.



Orsi recordó que un día como hoy, hace 40 años el país recuperó la democracia luego de años de dictadura, «el periodo más doloroso de nuestra historia contemporánea».



Hay secuelas que continúan hoy, apuntó, y reafirmó el compromiso con la libertad, la verdad y la justicia.



Seamos siempre adversarios pero nunca enemigos, dijo a los partidos de oposición y les instó al debate civilizado.



Es mi deber defender la acumulación positiva de estos 40 años, apuntó el gobernante.



Dijo que la estabilidad macroeconómica es una política de Estado que mantendrá.



Será necesario mucho diálogo y mano extendida para gobernar. No llegamos al gobierno con la lógica de imponer, manifestó.



Pero enfatizó que su mandato llega con una orientación para afrontar problemas acumulados en el país “que no admiten la menor demora”, en particular la desigualdad.



No podemos ser indiferentes ante el dolor de ningún compatriota, sentenció.



Subrayó que Uruguay necesita mayor crecimiento económica y mejor distribución del ingreso.



Se pronunció por dialogo y acuerdos permanentes entre empresarios y trabajadores para un desarrollo económico equilibrado.



No habrá contemplación alguna con el delito, expresó, pero adelantó atender las múltiples causales de la violencia.



La seguridad, combate al narcotráfico y lavado de activo demandan de la cooperación regional, añadió.



En su primer discurso subrayó que la democracia uruguaya precisa saber dónde están los desaparecidos durante la dictadura.



Luego de su intervención inició junto a la vicepresidenta Cosse, un recorrido hacia la Plaza Independencia, donde recibirá la banda presidencial y se dirigirá a la ciudadanía reunida allí.



En el Palacio Legislativo, Yamandú Orsi fue investido ante los presidentes de Brasil, Alemania, Colombia, Bolivia, Chile, Honduras, la República Árabe Saharauí y el rey Felipe VI, de España, entre otros mandatarios y representantes de decenas de países asistentes a los actos de toma de posesión.



También los expresidentes uruguayos Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle y José Mujica, este último acompañado de su compañera, la exvicepresidenta Lucía Topolanski.