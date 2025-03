Las principales reacciones en el mundo tras el inaudito altercado entre Trump y Zelenski

Credito: Web

01-02-25.-El inaudito altercado verbal entre Donald Trump y Volodimir Zelenski el viernes en la Casa Blanca provocó una rápida oleada de reacciones en todo el mundo, con Moscú aplaudiendo un momento «histórico» y las potencias occidentales reafirmando su apoyo a Ucrania.



Estas son las principales respuestas:



– RUSIA: «Histórico»



«Histórico», consideró Kirill Dmitriev, gestor del Fondo Ruso de Inversión Directa y uno de los negociadores de Moscú en las conversaciones ruso-estadounidenses mantenidas el 18 de febrero en Arabia Saudita.



«Por primera vez, Trump dijo la verdad a la cara del payaso cocainómano», declaró por su parte el expresidente Dmitri Medvedev, actual número dos del Consejo de Seguridad ruso, refiriéndose al presidente ucraniano.



«Cómo Trump y (el vicepresidente JD) Vance se contuvieron y no abofetearon a este canalla es un milagro de la moderación», escribió la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, en Telegram. «Muerde la mano que le da de comer», agregó.



– UCRANIA: «Paz sin garantías»



«La paz sin garantías no es posible», recalcó el primer ministro ucraniano, Denis Shmigal. «El presidente Zelenski tiene razón», agregó. «Un alto el fuego sin garantías es el camino hacia la ocupación rusa de todo el continente europeo».



Por su parte, el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, afirmó que «las fuerzas armadas están con Ucrania, con el pueblo, con el comandante en jefe supremo», refiriéndose a Zelenski.



– UE: «Nunca está solo»



«Su dignidad honra la valentía del pueblo ucraniano. Sea fuerte, sea valiente, sea intrépido. Nunca está solo, querido presidente Zelenski», escribieron la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el del Consejo Europeo, Antonio Costa.



«Seguiremos trabajando con usted para una paz justa y duradera», agregaron en una declaración conjunta.



«Hoy quedó claro que el mundo libre necesita un nuevo líder. Nos corresponde a nosotros, europeos, asumir este reto», declaró, por su parte, la titular de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas.



– ESPAÑA: «Contigo», Ucrania



«Ucrania, España está contigo», escribió el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, tras la acalorada discusión.



Sánchez, que publicó su escueto mensaje en tres lenguas en la red social X, se ha mostrado activamente al lado de Ucrania tras la invasión rusa hace tres años, y el lunes, en una reunión internacional en Kiev, prometió un nuevo paquete de asistencia militar por valor de 1.000 millones de euros en 2025.



– FRANCIA: «Agresor» ruso



«Hay un agresor que es Rusia. Hay un pueblo agredido que es Ucrania», declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, durante una visita a Portugal.



«Creo que estábamos en lo cierto al ayudar a Ucrania y sancionar a Rusia hace tres años y seguir haciéndolo», afirmó.



«Hay que agradecer a todos los que ayudaron y hay que respetar a los que luchan desde el principio, porque luchan por su dignidad, su independencia, por sus hijos y por la seguridad de Europa», prosiguió Macron. «Son cosas sencillas, pero es bueno recordarlas en momentos como estos».



– ALEMANIA: «No confundir agresor y víctima»



«¡Nadie desea la paz más que los ciudadanos de Ucrania! Por eso buscamos juntos el camino hacia una paz duradera y justa. Ucrania puede contar con Alemania y con Europa», afirmó el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, en un comunicado.



El ganador de las recientes elecciones y muy probable sucesor, el conservador Friedrich Merz, dijo a Zelenski que respaldan a Ucrania «tanto en los buenos como en los malos momentos». «Jamás debemos confundir agresor y víctima en esta terrible guerra», aseguró.



– REINO UNIDO: «Apoyo inquebrantable»



El primer ministro británico, Keir Starmer, señaló que habló tanto con Trump como con Zelenski. «Mantiene un apoyo inquebrantable a Ucrania y hace todo lo que puede para encontrar el camino a una paz duradera basada en la soberanía y la seguridad de Ucrania», indicó una portavoz.



«Está deseando acoger el domingo a dirigentes internacionales, incluido el presidente Zelenski» en una cumbre consagrada a la guerra en Ucrania en Londres, agregó.



– ITALIA: cumbre «sin demora»



La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pidió que se convoque «sin demora» una «cumbre» entre Estados Unidos, Europa y sus aliados sobre Ucrania, «para hablar con franqueza» sobre cómo «abordar los grandes desafíos actuales, empezando por Ucrania», a la que han «defendido juntos en los últimos años».



– POLONIA: «amigos ucranianos»



El primer ministro polaco, Donald Tusk, aseguró al presidente ucraniano y a sus compatriotas que «no están solos».



«Querido @ZelenskyyUa, queridos amigos ucranianos, no están solos», escribió en la red social X unos minutos después de que el mandatario ucraniano abandonase la Casa Blanca.



– PAÍSES BAJOS: Apoyo «intacto»



«El apoyo de Países Bajos a Ucrania sigue intacto. Especialmente ahora», declaró el primer ministro Dick Schoof. «Queremos una paz duradera y el fin de la guerra de agresión que desató Rusia».



– HUNGRÍA: «Gracias», Trump



El primer ministro húngaro, Viktor Orban, agradeció a Trump haber defendido «valientemente la paz», tras el altercado verbal.



«Los hombres fuertes hacen la paz, los débiles hacen la guerra. Hoy el presidente Donald Trump defendió valientemente la paz. Aunque para muchos sea difícil de digerir. Gracias, señor presidente», escribió.



– CANADÁ, DINAMARCA, AUSTRALIA…



Otros países occidentales expresaron también su apoyo a Kiev. Canadá subrayó que Ucrania lucha por su libertad, pero también por «la nuestra», y Dinamarca dijo estar «orgullosa de apoyar a Ucrania y al pueblo ucraniano».



«Una Suecia unida apoya a nuestros amigos de Ucrania», escribió, por su parte, su primer ministro, Ulf Kristersson.



Su homólogo australiano, Anthony Albanese, afirmó que su país «se mantendrá al lado de Ucrania» por el tiempo que sea necesario y denunció las «intenciones imperialistas» de Putin.



También en Oceanía, el primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, expresó su apoyo «inquebrantable» a Ucrania para defender «una nación orgullosa, democrática y soberana, pero también el derecho internacional».

Esta nota ha sido leída aproximadamente 657 veces.

La fuente original de este documento es:

Afp (https://www.afp.com/es)