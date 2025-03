Trump declarará el inglés como lengua oficial de EEUU Credito: Web

01-03-25.-El presidente Donald Trump se dispone a convertir el inglés en el idioma oficial de Estados Unidos este viernes en un intento de aportar "cohesión" a un país caracterizado por la inmigración de todo el mundo.



"Ya es hora de que el inglés sea reconocido como el idioma oficial de Estados Unidos", dice un documento proporcionado por un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato, según la agencia de noticias AFP.



"Una lengua común promueve la cohesión nacional"



El decreto revocará un mandato presidencial del expresidente Bill Clinton que exigía al gobierno y organizaciones que reciben fondos federales que brinden asistencia a los que no hablan inglés. Sin embargo, las agencias seguirán teniendo "flexibilidad" para decidir cuánta ayuda ofrecerán en otros idiomas.



"Con esta orden ejecutiva, el presidente Trump reafirma que una lengua común promueve la cohesión nacional, ayuda a los recién llegados a participar en la vida y las tradiciones de la comunidad y enriquece nuestra cultura compartida", afirmó el funcionario de la Casa Blanca.



El inglés siempre ha sido "el idioma de nuestra nación, con documentos históricos como la Declaración de Independencia y la Constitución escritos en inglés", apunta el documento de la Casa Blanca, aunque reconoce que en Estados Unidos se hablan más de 350 idiomas.



En Estados Unidos "se habla inglés, no español"



"Un idioma nacional fortalece el tejido de nuestra sociedad, empoderando a los nuevos y antiguos ciudadanos", dice.



A lo largo del último siglo, numerosos proyectos de ley han fracasado en el Congreso en su intento de declarar el inglés como lengua oficial. Nada más entrar en la arena política en 2015, Trump habló de la importancia del inglés para la sociedad estadounidense, sobre todo en el contexto de la migración.



"Somos un país donde se habla inglés, no español", dijo ese año durante un debate para las primarias presidenciales republicanas.



Millones de personas hablan otros idiomas en casa

Más de 43 millones de personas hablan español de manera nativa en Estados Unidos, una cifra que sube a 57 millones si se tiene en cuenta a aquellos que tienen conocimientos limitados, señaló el centro de reflexión The Hispanic Council en abril de 2024.



Además de otros grupos de inmigrantes, incluidos los chinos y vietnamitas, el complejo panorama lingüístico de Estados Unidos incluye también decenas de lenguas tribales de los nativos estadounidenses.



*Con información de Dw, afp, ap