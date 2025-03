Macron: "Si hay alguien que juega a la Tercera Guerra Mundial se llama Vládimir Putin"

Emmanuel Macron, presidente de Francia Credito: Web

01-03-25.-El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este viernes que «si hay alguien que juega a la Tercer Guerra Mundial se llama Vladímir Putin» y consideró que Estados Unidos es un aliado: «La cuestión es si va a cambiar».



«Tenemos que construir elementos de seguridad para Ucrania y para Europa, pero no podemos olvidarnos de un punto, si alguien que juega a la Tercera Guerra Mundial se llama Vladímir Putin. Fue él quien inició la agresión hace tres años», afirmó el mandatario galo en una entrevista al canal estatal luso RTP3.



Las declaraciones las realizó minutos después de una tensa reunión en la Casa Blanca entre su homólogo estadounidense, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reunión en la que Trump acusó al ucraniano de «jugar» con la Tercera Guerra Mundial.



El líder francés consideró que «la verdadera amenaza actualmente para Europa es Rusia» y alegó que Putin amenazó «a todos» con ataques nucleares.



Dijo también que ve «importante» el encuentro que se produjo hoy por considerar «necesaria» la presencia del presidente ucraniano en las negociaciones, pero recordó que, además de EE.UU., otros países ayudaron a Ucrania desde el comienzo de la agresión rusa en 2022.



«Pienso que todos nosotros, europeos, japoneses, canadienses, estadounidenses, ayudamos a Ucrania desde el primer momento y tuvimos razón», añadió Macron, quien ve «justo» ayudar a Kiev.



El mandatario francés, que se reunió esta semana con Trump en EE.UU., afirmó que ha habido «una alteración de valores» reciente, pero recordó que los estadounidenses estuvieron de su lado desde el inicio y que es «necesario desear que el diálogo sea fructífero con el presidente Zelenski».



Sobre los norteamericanos, comentó que son «un aliado», pero «la cuestión es si va a cambiar».



Asimismo, planteó que es necesaria «lucidez a los europeos» para afrontar el desafío que supone la dependencia actual europea con ese país norteamericano.



Por otro lado, China es un «adversario», que «no comparte nuestros valores» y «un competidor económico», pero también un socio en las cuestiones climáticas y de los Océanos: «La necesitamos», defendió Macron.



Sobre la función de Europa en las negociaciones de paz en Ucrania, el presidente francés recordó que estas no existen si Ucrania no está incluida.



«Lo que queremos es que Ucrania tenga las mejores condiciones posibles para defender sus intereses legítimos», afirmó.



Durante la entrevista, Macron justificó que Europa debe conocer mejor cómo ser «dueña» de su destino, que abarcará temas como la paz, el clima, la salud o la inteligencia artificial.



Añadió que es necesario que Europa se «vuelva protagonista de su propia seguridad», tenga una mayor capacidad y autonomía en «todos los dominios del juego»; y consideró que la seguridad de Europa «pasa por Ucrania».



En lo que se refiere a la disuasión nuclear, se mostró abierto a debatirlo: «Si los colegas quieren avanzar para una mayor autonomía y capacidad de disuasión, entonces tendremos que abrir esta discusión estratégica muy profunda. Tiene componentes muy sensibles y muy confidenciales, pero estoy disponible para que esta discusión sea abierta», aclaró.



Macron se encuentra en Portugal este viernes tras una visita oficial de dos días a Lisboa y Oporto, en la que se ha reunido con el primer ministro luso, Luís Montenegro, el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, y ha firmado ocho acuerdos de cooperación, entre otros temas.

