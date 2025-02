Argentina: miles protestan por colapso del sector salud

Trabajadores de la salud sostienen carteles contra la falta de presupuesto, incluso para vacunas, durante una protesta en Buenos Aires

28 de febrero de 2025.- El presidente ultraderechista Javier Milei garantizó ayer que los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, nombrados por decreto, se integrarán mañana a la Corte Suprema cuando pronuncie un discurso ante el Congreso, en un nuevo desafío a la Constitución, y también decidió, por primera vez en la historia, que limitará la presencia de la prensa en momentos en que miles protestaron en esta capital contra su política de motosierra y ajuste que se traduce en más pobreza cada día.



Los reporteros no descartan un apagón mediático mientras hay advertencias de que se trata de encubrir con estos escándalos los datos nuevos que surgen de manera documentada sobre la responsabilidad del mandatario en la gran estafa de la criptomoneda .



En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se continuará con el ajuste a los jubilados, y ratificó que no actualizará su bono, cuyo valor, congelado desde hace un año, se devalúa cada mes cuando ya están en el sector de indigencia.



Caputo aseguró que no nos dan las cuentas, lo que impide cualquier incremento a corto plazo. Si lo tenemos que aumentar, se lo tengo que sacar a alguien. Estamos recomponiendo jubilaciones a la misma vez que estamos ajustando el gasto.



Afila mandatario la motosierra



Milei sigue así utilizando la motosierra contra los más afectados por su brutal ajuste y, además, los jubilados son reprimidos como sucedió en su marcha pacífica de todos los miércoles ante el Congreso: les arrojaron gas pimienta y los golpearon, acciones que dejaron heridos, lesionados y dos detenidos, en una aglomeración en la que había más integrantes de fuerzas de seguridad que manifestantes, lo que causó una protesta masiva de sindicatos y organismos sociales, entre otros.



Miles de médicos, enfermeros y pacientes realizaron la tarde de este jueves la Marcha Federal de la Salud, mientras el Ejecutivo tuvo que enmendar acciones presidenciales ante una resolución oficial en la que el gobierno de Milei utilizó los términos de idiota, imbécil y retardado, entre otros, al referirse a personas con discapacidad, a quienes se aplica el ajuste y la motosierra.



Ana Dones, conocida activista en la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Redes), denunció que esas palabras simbolizan lo que los funcionarios hacen contra los más vulnerables.



Es un gesto brutalmente discriminatorio y cruel, denunciaron en un comunicado conjunto organismos humanitarios, lo que obligó a los funcionarios a justificar que fue un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta.



Se informó que el presidente Donald Trump impulsa medidas para terminar con los organismos que controlan el sector de monedas virtuales cambiando rápidamente a las autoridades de la Comisión de Valores y Cambios (SEC, por sus siglas en inglés), lo que afectará las investigaciones sobre las criptomonedas.



En Argentina, el organismo equivalente a la SEC está infiltrado por asesores vinculados al caso $Libra, que influyen en desregulaciones, mientras la pesquisa interna de la Oficina Anticorrupción ya comunica que sólo hará una colecta de datos, advierte Leandro Renou en Página /12 . Añade que el telón de fondo del escándalo global de $Libra, la criptoestafa que el presidente Javier Milei promocionó en sus redes sociales, en Estados Unidos y en Argentina, los gobiernos parecen haber decidido actuar en espejo para encubrir presuntas irregularidades y posibles delitos de las firmas del sector.



Se analiza que es muy grave para Argentina ya que será muy difícil que los reguladores de Estados Unidos se ocupen con seriedad del caso, aún cuando hay operadores de ese país vinculados a la trama, pero también llegan expresiones del gobierno de Trump advirtiendo: mientras Milei siga siendo presidente tendrá inmunidad.



El presidente argentino decidió crear una Comisión de Investigación sobre el megafraude de $Libra, a cargo de María Florencia Zicavo, jefa de gabinete del ministerio de Justicia; es decir, se autoinvestigará, denuncian juristas en Argentina.



El gobernante y su entorno insisten en que desaparezca una comisión del Parlamento que investiga el escándalo.



Es increíble el desconocimiento que tiene el mandatario de las bases del derecho constitucional. Las figuras que encuadra son abuso de poder e incumplimiento de deberes de funcionario público, manifestó Daniel Sabsay, abogado constitucionalista que nada tiene que ver con la izquierda, y director de la carrera de posgrado en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, quien añadió: es como si se investigara a sí mismo.



Una cantidad de nuevas medidas que afectan a diversos sectores de la población, así como declinación de la soberanía nacional son anunciadas casi cada hora.



Una ola de aumentos han logrado que 60 por ciento de la población haya dejado de consumir, nada menos que alimentos, mientras se denuncia que con el ministerio de Seguridad se estaría implementando la posibilidad de que pueda ser preparado cualquier episodio de violencia, el cual permitiría al gobierno imponer un estado de sitio, situación que se estará denunciando en las próximas horas.