Jeff Bezos, nuevo propietario del The Washington Post, anuncia restricciones a las opiniones en las páginas editoriales

Jeff Bezos (centro) Credito: Web

28-02-24.-The Washington Post dejará de publicar opiniones contrarias a «las libertades personales y el libre mercado» en sus páginas editoriales, anunció este miércoles su propietario, Jeff Bezos, en la última intervención del multimillonario en la redacción del gran periódico estadounidense.



«Vamos a escribir todos los días en apoyo y defensa de dos pilares: las libertades personales y el libre mercado», escribió Bezos en la red social X.



«También cubriremos otros temas, por supuesto, pero los puntos de vista opuestos a esos pilares se dejarán para que los publiquen otros».



La medida, que supone una importante ruptura con la norma de pluralidad en las páginas de opinión del Post y de la mayoría de los medios de comunicación creíbles del mundo, se produce en un momento en que los medios estadounidenses se enfrentan a crecientes amenazas a su libertad y acusaciones de parcialidad por parte del presidente Donald Trump.



En octubre, Bezos desató la polémica al bloquear el respaldo previsto por el Post a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris para las elecciones presidenciales de 2024, lo que desencadenó protestas en la redacción y cancelaciones de suscriptores.



Y en enero, una galardonada caricaturista política del periódico, Ann Telnaes, anunció su renuncia después de que uno de sus dibujos que mostraba a Bezos arrodillándose para lograr la aprobación de Trump fuera rechazado.



En aquel momento, el editor de la página editorial, David Shipley, defendió la decisión, diciendo que se había tomado para evitar la cobertura repetida del mismo tema.



El miércoles, Bezos anunció que Shipley dejaría su puesto porque no había suscrito la nueva política de las páginas de opinión.



Otros miembros del periódico también expresaron su preocupación.



«La masiva invasión de Jeff Bezos en la sección de opinión de The Washington Post hoy deja en claro que las opiniones disidentes no serán publicadas ni toleradas allí», dijo Jeff Stein, principal corresponsal económico del periódico, en X.



En su publicación del miércoles, Bezos señaló que The Washington Post no tenía que ofrecer opiniones contrarias porque «Internet hace ese trabajo».



Bezos, también propietario de Amazon y el tercer hombre más rico del mundo, se ha mostrado cada vez más cercano a Trump desde que ganó las elecciones, en noviembre de 2024, al igual que otros magnates tecnológicos estadounidenses.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.afp.com/es)