Lavrov: La invasión a Ucrania continuará hasta que haya un acuerdo que "satisfaga" a Rusia

25-02-25.-Rusia está abierta a entablar negociaciones con Ucrania y Europa, aunque sus operaciones militares continuarán hasta alcanzar un acuerdo que considere adecuado para sus intereses, afirmó este lunes el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante una conferencia de prensa en Ankara.



«Estamos preparados y dispuestos a entablar negociaciones si estas partes quieren alcanzar la paz», aseguró el canciller ruso en una comparecencia conjunta con su homólogo turco, Hakan Fidan.



Lavrov dejó claro que el Kremlin no contempla un alto el fuego sin garantías concretas que respalden sus demandas. «Pero las hostilidades no cesarán hasta que las negociaciones no den un acuerdo duradero que satisfaga a Rusia», enfatizó.



Según el jefe de la diplomacia rusa, cualquier proceso de diálogo debe reconocer las realidades del conflicto y atender las preocupaciones de Moscú. Entre ellas, reiteró que la posible adhesión de Ucrania a la Otan es un «punto indiscutible» que debe ser descartado.



Asimismo, el ministro justificó la anexión de territorios ucranianos ocupados por Rusia, aludiendo a la voluntad expresada en consultas organizadas en 2022 por las autoridades prorrusas en Crimea y cuatro regiones del este de Ucrania. En conjunto, estos territorios representan aproximadamente el 20% del país. Lavrov insistió en que el resultado de dichos referendos debe ser «respetado», aunque fueron ampliamente rechazados por la comunidad internacional por no cumplir con estándares democráticos.



En cuanto a las relaciones con Occidente, Lavrov se mostró crítico con los países europeos, a los que calificó de tener posturas «incoherentes y cambiantes». En contraste, destacó que las conversaciones con Washington han sido más «constructivas», pese a las diferencias.



El ministro también hizo referencia a las negociaciones de alto el fuego en Estambul en abril de 2022, asegurando que en esa instancia se alcanzó un principio de acuerdo con Kiev. Según su versión, Rusia frenó el avance de sus tropas a solicitud de Ucrania, pero la intervención del entonces primer ministro británico, Boris Johnson, bloqueó la firma del pacto, lo que provocó la prolongación del conflicto.



Lavrov responsabilizó a Occidente, en particular al Reino Unido, de impedir el acuerdo y optar por suministrar armas a Kiev con el objetivo de alcanzar «una derrota estratégica de Rusia».



Por su parte, Turquía ha reiterado su disposición a facilitar un nuevo proceso de mediación. En este sentido, el presidente Recep Tayyip Erdogan participó por videoconferencia en la cumbre internacional de apoyo a Ucrania, celebrada en Kiev con motivo del tercer aniversario del inicio de la guerra.



En su intervención, Erdogan enfatizó la necesidad de que «ambos lados estén representados de manera justa» en cualquier eventual negociación. Además, reafirmó su «firme apoyo» a Ucrania, a la que definió como un «país amigo», y expresó nuevamente su compromiso con «la integridad territorial» y la «soberanía» del país.

