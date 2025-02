Macron a Trump: "La paz no debe suponer la rendición de Ucrania"

Credito: Web

25-02-25.-El presidente francés, Emmanuel Macron, subrayó este lunes junto a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que la consecución de la paz no debe suponer la «rendición» de Ucrania, sino que debe permitir la soberanía de ese país.



«Esta paz no debe significar una rendición de Ucrania. No debe significar un alto el fuego sin garantías. Debe permitir la soberanía ucraniana y permitirle negociar con otras partes interesadas sobre las cuestiones que lo afectan», dijo en una rueda de prensa conjunta con Trump tras su reunión en la Casa Blanca.



Macron consideró que en este encuentro bilateral se han dado «pasos adelante significativos».



«Estoy plenamente convencido de que hay un camino a seguir. Compartimos las mismas creencias. Sabemos qué trabajo hay que hacer y en las próximas semanas trabajaremos para que nuestros equipos se reúnan en varios formatos para asegurarnos de que tengamos esta paz sólida y duradera», sostuvo.



Macron es el primer líder europeo que Trump recibe desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero. El jueves se reunirá también con el primer ministro británico, Keir Starmer.



El líder francés apuntó que él y el líder republicano hablaron de su deseo de poner fin al conflicto, de tener una tregua que sea mensurable, verificable y que permita negociar el cese de las hostilidades a largo plazo.



Para Macron, la llegada de Trump al poder en este segundo mandato ofrece nuevas oportunidades: «Ahora existe la posibilidad de que haya un gran cambio, porque hay una nueva administración estadounidense. Este es un nuevo contexto, así que hay buenas razones para que Trump vuelva a dialogar con Putin».



El mandatario francés destacó que aunque nunca le daría «ningún consejo» a Trump, su experiencia con el presidente ruso, Vladímir Putin, le permite afirmar que es importante tener garantías de seguridad y «conversar con otros líderes, especialmente cuando no estás de acuerdo».

