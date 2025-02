ONU rebate a Trump tras calificar de "dictador" a Zelenski: "Tomó posesión tras elecciones debidamente celebradas"

Stéphane Dujarric Credito: Web

20-02-25.- La Secretaría General de Naciones Unidas dijo este miércoles que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ejerce como tal tras unas elecciones «debidamente celebradas», después de que Donald Trump lo calificara hoy como «dictador» en su red Truth Social.



«El presidente Volodímir Zelenski tomó posesión de su cargo tras unas elecciones debidamente celebradas», respondió escuetamente Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general -António Guterres-, tras ser preguntado por las acusaciones de Trump vertidas contra el mandatario ucraniano.



Trump llamó este miércoles «dictador» a su homólogo de Ucrania y le advirtió de que, si no actúa «rápido», su país podría desaparecer.



«Un dictador sin elecciones. Zelenski más vale que se mueva rápido o se quedará sin país», reza la publicación de Trump, donde criticó al mandatario ucraniano por «negarse a celebrar elecciones» y por estar «muy bajo en las encuestas en Ucrania».



Zelenski, que fue elegido presidente en 2019, podría haberse presentado a la reelección en unos comicios que deberían haberse celebrado en marzo o abril de 2024, pero no han tenido lugar debido a la imposición de la ley marcial por la guerra.



Trump consideró que «lo único» en lo que Zelenski era bueno era en «manejar a su antojo» al expresidente de EE.UU. Joe Biden (2021-2025) quien se distinguió por su apoyo a Ucrania y por haber presentado un frente unificado ante Rusia, coordinándose con la Unión Europea en sanciones y ayuda militar.



El mensaje de Trump supone una subida de tono después de que el martes ya culpara a Ucrania -a quien no incluyó en las negociaciones de paz con Rusia celebradas en Arabia Saudí- de haber «iniciado» la guerra y ridiculizara a Zelenski como un negociador ineficaz y «sumamente incompetente», afirmando que el país debería haber alcanzado un acuerdo tras tres años de conflicto.



«Si rebobinas la cinta verás que acabo de hablar de la invasión rusa de Ucrania», expresó Dujarric hoy al ser cuestionado sobre si la ONU considera que Ucrania comenzó la guerra.



Asimismo, el portavoz de Guterres recalcó que su posición se basa en una apuesta por «el diálogo que involucre tanto a Rusia como a Ucrania» para resolver un conflicto que cumple próximamente 3 años y que sea acorde a «las resoluciones de la Asamblea General, la integridad territorial de Ucrania y las normas internacionales».

Esta nota ha sido leída aproximadamente 420 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)