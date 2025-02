(VIDEO) Niña de 11 años se suicidó en Texas tras las amenazas de otros alumnos de denunciarla para ser deportada con su familia

20-02-25.-La Policía escolar está investigando la muerte por suicidio de una niña, después de que su madre dijera que otros estudiantes la hostigaban y la insultaban, alegando que su familia estaba en EE.UU. ilegalmente, reseñó el portal CNN.Jocelynn Rojo Carranza, de 11 años, murió el 8 de febrero, según un obituario en línea. Su funeral es este miércoles.Jocelynn fue hostigada y fue objeto de burlas en la escuela por el estatus migratorio de su familia, dijo su madre Marbella Carranza a la afiliada de CNN, KUVN.“(Le decían que) iban a llamar a inmigración para que se llevaran a sus padres y que ella se quedaría sola”, dijo Carranza.El estatus migratorio de la familia no está claro.Carranza afirma que la escuela de su hija estaba al tanto del supuesto acoso, pero no se lo dijeron a ella.Jocelynn asistía a la Escuela Intermedia de Gainesville, según KUVN.Se está llevando a cabo una investigación, dijo la Policía de Gainesville en un comunicado, en el que remite las llamadas a la Policía del Distrito Escolar Independiente de Gainesville, que está investigando las acusaciones de acoso.El Distrito Escolar Independiente de Gainesville no reconoció si estaba al tanto de los informes de acoso contra Jocelynn.“Siempre que recibimos un informe de acoso, respondemos rápidamente para garantizar que todos los estudiantes estén seguros física y emocionalmente. Si bien no podemos divulgar ninguna información sobre estudiantes o incidentes específicos, nuestras escuelas tienen varias políticas establecidas para combatir el acoso y resolver conflictos”, dijo el Distrito a CNN en un comunicado.Otra escuela del Distrito calificó el incidente como “grave” en un correo electrónico a los padres en el que no abordaba las denuncias de bullying.