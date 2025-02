Credito: Shutterstock

2 de febrero de 2025.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, auguró hoy que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, hará que las élites europeas "se pongan a sus pies" y se subordinen a sus órdenes.



«Trump, con su carácter y persistencia, pondrá las cosas en orden allí con bastante rapidez, y todos ellos, ya lo verán, se pondrán a los pies de su amo y moverán la cola suavemente. Todo se pondrá en su sitio», añadió el jefe de Estado del gigante euroasiático en entrevista con el periodista ruso Pável Zarubin.



A juicio del mandatario de la nación eslava, a las autoridades del denominado viejo continente les gustaba más el expresidente estadounidense Joe Biden, mientras que Trump tiene ideas diferentes de lo que es bueno y malo.



En estos momentos, las élites políticas europeas y el presidente de la nación norteña andan jugueteando. ¿Cambió algo desde Biden? No ha cambiado nada. Con Biden estaban encantados de cumplir cualquier orden de Washington, simplemente no les gusta Trump, lo combatieron activamente, y luego se confundieron», argumentó Putin.



«Biden fue mentalmente más de su agrado», agregó el líder ruso.



Asimismo, acotó que quienes lideraban el bloque comunitario en el pasado tenían el valor de luchar por sus propias opiniones, y hoy en día no hay gente así. «Desde el punto de vista de los ciudadanos de los países europeos es una desgracia», lamentó.



«En Europa, habían figuras destacadas del mundo político como los presidentes franceses Charles De Gaulle, Francois Mitterrand, en tiempos más recientes Jacques Chirac, en Alemania, los cancilleres Willy Brandt, Helmut Kohl y Gerhard Schröder», recordó el dignatario.



En ese sentido, Putin añadió que fueron «personas que tenían su propia opinión y el valor de luchar por ella, de expresarla, de hablar de ella y al menos de intentar llevarla a la práctica», mientras que «hoy en día prácticamente no hay gente así», sentenció.



Las declaraciones del presidente ruso refieren el desvarío constante de las determinaciones de la Unión Europea, donde sus representantes no llegan a acuerdos concisos para infringir la supuesta derrota estratégica a Rusia, pactada tras el inicio de la operación militar en Ucrania, apoyados entonces por las autoridades de la Casa Blanca.