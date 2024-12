Turistas de EEUU en Panamá refutan a Trump: "El canal es panameño"

Credito: AFP

30-12-24.-Medio centenar de turistas estadounidenses observa el ingreso de un buque portacontenedores de bandera danesa en el canal de Panamá que, próximo a cumplir 25 años bajo soberanía panameña, enfrenta amenazas del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



El cielo está encapotado, se siente la humedad y amenaza lluvia en el centro de visitantes de las esclusas de Agua Clara, en el acceso atlántico del canal, en la provincia de Colón.



Los festejos por los 25 años del canal bajo soberanía panameña se ven empañados por el republicano, quien ha sugerido que Estados Unidos retome el control de esta vía comercial si no se reducen los precios de los peajes a los buques estadounidenses.



Pero los turistas que observaban este fin de semana el paso del barco Lars Maersk, de 266 metros de eslora, no comparten su opinión.



El canal «es de Panamá, no es de Estados Unidos», señala a la AFP Natalia Glusack, una contable californiana de Santa Bárbara, de 47 años, que viaja con su madre.



«Los estadounidenses vinieron y ayudaron a construirlo, no porque se lo pidieran, si no porque se invitaron a sí mismos, entonces creo que es 100% de Panamá y así debería seguir siendo», dice Glusack.



Trump «es loco», afirma esta turista en un rudimentario español.



– «No hay nada que hablar» –



El canal, de 80 kilómetros, fue construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914. Para su control, Washington estableció un enclave con bandera estadounidense, bases militares, policías y justicia propias.



Tras una lucha generacional, en 1977 el líder nacionalista panameño Omar Torrijos y el presidente estadounidense Jimmy Carter firmaron los tratados que permitieron traspasar el canal a Panamá.



Pero Trump lo quiere recuperar porque las tasas que pagan las embarcaciones estadounidenses le parecen «ridículas».



«Esta completa estafa a nuestro país cesará inmediatamente», advirtió Trump, pese a que la cuantía de los peajes no se determina por el país de procedencia del barco, si no por su capacidad y tipo de carga.



El republicano también acusa a China de operar de manera ilegal la vía comercial, algo que rechaza el gobierno panameño.



Con Trump «no hay nada que hablar» sobre el canal, había asegurado esta semana a periodistas el presidente panameño, José Raúl Mulino quien enfatizó en que «el canal es panameño y de los panameños».



«El canal es nuestro, es el símbolo de identidad y de soberanía, recuperarlo convocó y aún convoca las mayores muestras de solidaridad», indicó a la AFP el expresidente panameño, Martín Torrijos.



«Trump afirma muchas cosas y eso no las hace ciertas, sabemos que el presidente Carter firmó un tratado y que ese tratado les dio el canal a los panameños», señala a la AFP Mindy Holland, una jubilada de Nueva York.



– Solo le importa el dinero –



El canal, por el que pasa el 5% del comercio marítimo internacional, comunica el Océano Pacífico con el Atlántico. Estados Unidos, con el 74% de la carga, y China, con el 21%, son sus principales usuarios.



El 52% de los buques que cruzan esta ruta comercial tienen puertos de Estados Unidos como origen o destino.



«En los Estados Unidos hemos llegado a entender que sus políticas no se basan en hechos o en la verdad», declara a la AFP Alan Miller, de Washington DC.



La supuesta presencia de China en el canal es un argumento «inventado», agrega.



Miller, jubilado de 75 años también visitó el canal el año pasado y dice que Trump «es un hombre de negocios al que solo le importa el dinero».



Sus seguidores «sólo van a decir que él está defendiéndonos tratando de reducir nuestros costos, porque si las tarifas de envío bajan, entonces tal vez las cosas cuesten menos», añade.



– A Trump le gusta «hacer enojar» –



«Es una maravilla, quizás hayamos ayudado a construirlo, pero es panameño», comenta Ed Bein, de 73 años. Visita el canal junto a su esposa Paola Metzner, de 74 años. Ambos son de Nueva York.



«Entiendo que le preocupan los precios, pero si los barcos no ahorraran dinero pagando los peajes, no vendrían por aquí», agrega Bein.



Ha empezado a llover tímidamente en Agua Clara, mientras el barco danés entraba al canal rumbo al puerto de Buenaventura, en el Pacífico colombiano.



A lo lejos se divisan otras embarcaciones esperando su turno para transitar. Los turistas buscan refugiarse del agua.



«Creo que (a Trump) le gusta sacar a relucir cosas dramáticas y hacer enojar a la gente», lamenta Metzner.

