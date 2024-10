Israel declara a Antonio Guterres persona ‘non grata’ y prohíbe su entrada al país

03-10-24.-El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, anunció que ha decidido declarar ‘persona non grata’ al secretario general de la ONU, António Guterres, y prohibir su entrada en el país, ya que a su juicio no condenó “de forma inequívoca” el ataque iraní del martes.En un comunicado, advirtió que “quien no puede condenar de forma inequívoca el atroz ataque de Irán contra Israel no merece poner un pie en suelo israelí”.“Se trata de un secretario general antiisraelí que presta apoyo a terroristas, violadores y asesinos”, agregó la misiva.