Unión Europea no reconoce la victoria de Maduro ni de la oposición

30-08-24.-Los ministros de Exteriores de los países de la Unión Europea (UE) coincidieron este jueves en no reconocer la victoria electoral que reclama el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. No obstante, tampoco llegaron a un acuerdo para reconocer el triunfo de la oposición.



En el consejo informal que reunió a los representantes de Exteriores de la UE, y que fue celebrado este jueves en Bruselas, intervino telemáticamente el opositor Edmundo González, quien hizo "una presentación de la situación" y agradeció la invitación de los Veintisiete.



Al termino del encuentro, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que el bloque no reconoce la "legitimidad democrática" de la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Maduro "seguirá presidente, sí, de facto. Pero no reconocemos legitimidad democrática basada en resultados [electorales] que no pueden ser verificados", declaró Borrell.



A petición de España, los titulares de Exteriores de la UE discutieron la posibilidad de imponer sanciones "pero no se ha dado un acuerdo", agregaron las fuentes diplomáticas españolas que se hablaron con la agencia EFE, que subrayaron que "existe una gran preocupación por el deterioro del clima político y por la falta de transparencia democrática" en Venezuela.



Borrell explicó que los países de la Unión Europea han optado por no imponer nuevas sanciones a Venezuela, tras tener ya sancionadas a 55 personalidades políticas del país. "La realidad es que tenemos a 55 personalidades políticas de Venezuela ya sancionadas, entre ella la vicepresidenta, que ahora es ministra, creo, de Petróleos (Delcy Rodríguez) y al que ahora es ministro del Interior (Diosado Cabello)", dijo al tiempo que indicó que "más sanciones personales implicaría ir directamente a los máximos responsables políticos, ya sólo quedan dos o tres que no están sancionados".



"Por eso, los Estados miembros han decidido ver cómo se desarrollan los acontecimientos después de las manifestaciones de hoy y la manera en la que el Gobierno busca alguna clase de negociación", agregó el jefe diplomático de la comunidad europea.



*Con información de Dw, efe,afp

