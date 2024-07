Encuentran en China los restos de una civilización avanzada de hace 45 mil años

El hallazgo en el yacimiento de Shiyu revela más de 15,000 herramientas de piedra

7 de julio de 2024.- Un reciente hallazgo arqueológico en China ha revelado una civilización datada hace 45.000 años, destacando por su notable avance tecnológico. El descubrimiento tuvo lugar en el yacimiento de Shiyu, donde el equipo de investigación dirigido por la doctora Shixia Yang del Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology (Ivpp) de la Chinese Academy of Science ha recuperado más de 15.000 herramientas de piedra y fragmentos de cráneo pertenecientes a Homo sapiens.



Lo más impresionante de estos artefactos es su sofisticación, especialmente el uso de obsidiana, un material que indica movimientos significativos en la búsqueda y obtención de recursos a lo largo de cientos de kilómetros. Este hallazgo proporciona una ventana única para comprender el desarrollo y la evolución tecnológica de nuestros antepasados más antiguos, publicó Sport Es.



Según los investigadores, estos descubrimientos son cruciales para trazar el progreso intelectual y tecnológico de las civilizaciones humanas en su fase inicial, ofreciendo nuevas perspectivas sobre cómo y cuándo comenzaron a perfeccionarse este tipo de herramientas avanzadas.